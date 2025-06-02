Eren Erdem'in 'CHP'nin trol ağı' ifşaatları sürüyor: Size sadece 'Proje Navarhos' diyorum

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un 46 milyon TL'ye 600 kişilik trol timi kurduğunu öne süren CHP'li Eren Erdem, bu yapılanmaya ilişkin ifşaatlarını sürdürüyor. İddialarını yalanlayan Bulut'a yanıt veren Erdem, "Burhanettin Bey, size sadece 'PROJE NAVARHOS' diyorum…Teklifim şu, siz beni mahkemeye verin; ben de evrakları mahkemeye sunayım" diyerek bir de görsel paylaştı.
CHP'li Eren Erdem, son dönemde kendisine ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na edilen ana avrat küfürlerin, Burhanettin Bulut'un 600 kişilik trol ekibinden çıktığını açıkladı.
CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bulut'un bu organizasyon için 46 milyon TL harcadığını belirten Erdem, "600 kişi, her biri 3-4 hesap kullanıyorlar. Ailemize, eşimize, çocuğumuza tecavüz çağrıları yapıyorlar. Zerre kadar vicdanınız yok mu?" diye konuştu.
Eren Erdem'in 'CHP'nin trol ağı' ifşaatları sürüyor:
Bu paylaşıma yanıt veren Erdem ise ifşaatlarına devam etti.
Liste paylaştı
Erdem, 46 milyon lira harcanarak İmamoğlu’na yakın hesaplarla oluşturulduğunu iddia ettiği trol ordusu sistemini ifşa etti:
CHP'deki trol ağını Yeni Şafak ortaya çıkarmıştı
CHP’nin algı operasyonları ve manipülasyonda kullandığı trol ordusunu ve yapılanma şemasını 2023 yılının nisan ayında Yeni Şafak ortaya çıkarmıştı.
O dönemki CHP’nin trol ağı; 40 bine yakın trol ve binlerce bot (sahte) hesap, “CHP’li fenomenler”, “Destek veren fenomenler”, “CHP algı timleri”, “Sokak röportajcıları” ve “Sosyal medya habercileri” adı verilen birimlerden oluşuyordu.
Twitter’da yüksek takipçili bazı hesaplar da CHP’nin trol ordusu ile birlikte hareket ediyordu. Bu hesaplar arasında Gelecek Partisi, İYİ Parti ve FETÖ’yle irtibatlı kişiler vardı.