Eren Erdem'in 'CHP'nin trol ağı' ifşaatları sürüyor: Size sadece 'Proje Navarhos' diyorum

"Selefimin “600 kişilik trol ordusu” kurduğum yönünde bazı iddiaları ve ithamları olmuş. Partililerime, partimin önceki MYK üyelerine açık mecralarda laf yetiştirmek, onlarla ağız dalaşına girmek gibi bir huyum yoktur, olmayacaktır. Beni tanıyanlar bilir ki kimseye hakaret etmem, ettirmem. Ancak soranlar ve soracak olanlar için yazıyorum: “Bu iddiaların ve ithamların gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur.” Son olarak şu da bilinsin ki,