Gündem Eylem hazırlığındaki 9 DEAŞlı Ankarada yakalandı Evden çıkan düzenek şaşırttı
ANKARA

Eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı: Evden çıkan düzenek şaşırttı

Ankara Yenimahalle’de bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısını araştırmak için jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu, DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli planladıkları başka eylemleri gerçekleştiremeden, silah ve EYP’lerle yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Ankara'da 9 DEAŞ'lı yakalandı
Ankara'da 9 DEAŞ'lı yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir markete el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıyı araştıran özel ekibin, DEAŞ üyesi 9 şüpheliyi silah ve EYP'lerle birlikte yakaladığını açıkladı.

DHA
Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandın

BAŞKA EYLEM PLANLARKEN YAKALANDILAR

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twiiter hesabında yer alan açıklamada, "Ankara Yenimahalle'de bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısını araştırmak için jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu, DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli, planladıkları başka eylemleri gerçekleştiremeden, silah ve EYP'lerle yakalanmıştır" denildi.

Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandın

DHA
Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandın

DHA
Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandın

DHA
Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandın
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