Fatih Belediye Başkanı Turan'dan Özgür Özel'e: Acınası bir acziyet içindeler

Özel'in "yandaş spor kulübü" iddiası büyük tepki çekti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup kürsüsünden Fatih Belediyesi’ne yönelik 'yandaş spor kulübü' iddialarına, Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’dan sert tepki geldi. Turan, hedef gösterilen Çapa Spor Kulübü’nün kentin köklü bir değeri olduğunu vurgulayarak muhalefetle ilgili "Acınası bir acziyet içindeler" dedi.
CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
'in Fatih Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarına Belediye Başkanı
Mehmet Ergün Turan
'dan sert tepki geldi.
Özgür Özel partisinin grup toplantısında
"yandaş spor kulübü"
diyerek Fatih Belediyesi'yle ilgili yolsuzluk iddialarında Çapa Spor Kulübü'nün de adını geçirmişti.
Turan X hesabından yaptığı paylaşımla Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.
- Turan, Özgür Özel’in açıklamalarında hedef aldığı Çapa Spor Kulübü’nün İstanbul’un köklü değerlerinden biri olduğunu vurguladı.
Turan şunları yazdı;
Yandaş diye hedef gösterdikleri yer 1948’den beri ayakta kalmaya çalışan ve binlerce gencin yetişmesine vesile olan Çapa Spor Kulübü. Bu şehrin bir değeri.
Acınası bir acziyet içindeler. Milletimiz gerçekleri çarpıtanlara hak ettikleri cevabı mutlaka vermiştir.
Biz, gençlerimize kucak açan spor kulüplerimizin her zaman yanında olduk, bu şehrin evlatları için elini taşın altına koyan kim varsa destek verdik. Bundan sonra da desteğimiz sürecek.
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