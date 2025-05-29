Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Fatih Belediye Başkanı Turan'dan Özgür Özel'e: Acınası bir acziyet içindeler

Fatih Belediye Başkanı Turan'dan Özgür Özel'e: Acınası bir acziyet içindeler

16:3129/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özel'in "yandaş spor kulübü" iddiası büyük tepki çekti.
Özel'in "yandaş spor kulübü" iddiası büyük tepki çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup kürsüsünden Fatih Belediyesi’ne yönelik 'yandaş spor kulübü' iddialarına, Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’dan sert tepki geldi. Turan, hedef gösterilen Çapa Spor Kulübü’nün kentin köklü bir değeri olduğunu vurgulayarak muhalefetle ilgili "Acınası bir acziyet içindeler" dedi.

CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
'in Fatih Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarına Belediye Başkanı
Mehmet Ergün Turan
'dan sert tepki geldi.

Özgür Özel partisinin grup toplantısında
"yandaş spor kulübü"
diyerek Fatih Belediyesi'yle ilgili yolsuzluk iddialarında Çapa Spor Kulübü'nün de adını geçirmişti.

Turan X hesabından yaptığı paylaşımla Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.


  • Turan, Özgür Özel’in açıklamalarında hedef aldığı Çapa Spor Kulübü’nün İstanbul’un köklü değerlerinden biri olduğunu vurguladı.

Mehmet Ergün Turan

Turan şunları yazdı;

Yandaş diye hedef gösterdikleri yer 1948’den beri ayakta kalmaya çalışan ve binlerce gencin yetişmesine vesile olan Çapa Spor Kulübü. Bu şehrin bir değeri.

Acınası bir acziyet içindeler. Milletimiz gerçekleri çarpıtanlara hak ettikleri cevabı mutlaka vermiştir.

Biz, gençlerimize kucak açan spor kulüplerimizin her zaman yanında olduk, bu şehrin evlatları için elini taşın altına koyan kim varsa destek verdik. Bundan sonra da desteğimiz sürecek.




#Özgür Özel
#Mehmet Ergün Turan
#Çapa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik kampı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?