Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm projesiyle 844 konut ve iş yeri yeni sahiplerini buldu.

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi 3’üncü Kat Davet Salonu’nda gerçekleşen tören ile 813 konut, 31 dükkân, 838 araçlık kapalı otopark, 15 bin metrekare yeşil alan, spor alanları, 4 adet çocuk parkı ve 3 adet basketbol sahasının oluşturulduğu projede vatandaşlar, yeni evlerini ve iş yerlerini Bakırköy 23’üncü Noter Başkatibi Nurettin Aytekin huzurunda kura ile çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle yapımı tamamlanan projelerin kura çekimine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Milletvekili Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, meclis üyeleri ve konutlarına kavuşmayı bekleyen ilçe sakinleri katıldı.

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USTA: ARKAMDA HEP SİZİN DUANIZI VE DESTEĞİNİZİ HİSSETTİM

Çeşitli zorluklardan geçseler de kura çekim töreninde bulundukları için çok mutlu olduğunu belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Farklı zorluklar, engeller, tehditler, hakaretler, yasal ve hukuksal zorluklarla karşı karşıya kaldık. Ama kentsel dönüşüm çilesini mi diyelim, sorumluluğunu mu diyelim adına ne derseniz deyin, ben bu fırsatı faydaya dönüştürmek zorunda olduğuma inandım. Hangi engel karşımıza çıkarsa çıksın, hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, tüm ekip arkadaşlarımız bedel ödeyerek, zaman zaman sokakta dayak yiyerek, hakarete uğrayarak bu işi bu şehir adına bu milletin, sizlerin hak ettiğine inanarak tüm gayretimizle yerine getirmeye çalıştık. Çünkü arkamda hep siz vardınız. Arkamda hep sizin duanızı ve desteğinizi hissettim. Arkamda, bu kentsel dönüşüm sürecinin bitmesini bekleyen, konutlarına bir an önce kavuşmak, büyük umutlarla kendi hayallerini gerçekleştirmek isteyen değerli halkımız vardı” dedi.

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Olası İstanbul depreminin tüm Türkiye için çok önem arz ettiğini ve bu bağlamda kentsel dönüşümün hayati önem taşıdığını vurgulayan Usta, “Dokunduğunuz zaman yıkılabilecek halde olan binaları artık güvenli hale dönüştürme imkanı elde ediyoruz. Otaparkı, sadece kapısının önünde bile park etme imkanı bulamayan bu konutların her birine bağımsız birime düşecek şekilde en az bir otopark inşa ediyoruz. Bu aslında İstanbul gibi metropol kentte artık en önemli ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı.

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“İLK BANA ÇIKACAĞI İÇİME DOĞDU”

Gaziosmanpaşa’da yaşayan Güllü Peker kuradan çıkan yeni evinin 6’ncı katta olduğunu fakat heyecandan diğer özelliklerini unuttuğunu belirterek, “İlk bana çıkacağı içime doğdu. Orada oturuyordum. Birden içimden ben çıkacağım dedim gerçekten çıktım. Bu kadar olmaz. Çok mutluyum. İçini bir görelim ona göre kalıp kalmayacağımıza karar vereceğiz. Başkanımız da sağ olsun. Onun sayesinde hepsi. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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“ESKİDEN GECEKONDUYDU ŞİMDİ ÇOK GÜZEL OLDU”

57 yaşındaki Hatice Ural ise “Çok mutluyum, çok heyecanlıyım ne diyeceğimi bilmiyorum. 1+1 yetiyor bana. Eskiden gecekonduydu şimdi çok güzel oldu. İnşallah herkese hayırlı olur. Bir tane kızım var üniversite sınavına girdi o da. Kızımla yaşayacağım. Beyim vefat etti. Ev için çok mutluyum. Valla bana çıkmaz diyordum Allah nasip etti, herkese de nasip etsin” diye konuştu.

Öte yandan ilçe genelinde bugüne kadar toplamda 5500 konut, kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine teslim edildi.