|
Gündem

Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! İstanbul Valisi Gül: Vatandaşlarımızı kalıcı olarak evlerine çıkartacağız

İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziosmanpaşa'da toprak kayması yaşanan alanda incelemede bulundu. 30 gecekondu acil boşaltılırken, 114 kişi de otellere ve akrabalarının yanına yerleşti. Gül, "Şu an yaptığımız şey, evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi ayrıntılarını çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün ve yarın içerisinde kiracıları kiracı olarak, ev sahiplerini ev sahibi olarak, kalıcı olarak evlerine çıkartacağız" dedi.

10:46 - 20/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:42 - 20/04/2024 Cumartesi
DHA
İstanbul Valisi Davut Gül
İstanbul Valisi Davut Gül

Gaziosmanpaşa'da olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, toprak kaymasının yaşandığı yerin riskli alan olarak ilan edildiğini ve kentsel dönüşümün devam ettiğini belirtti.


Burada tek katlı evler bulunduğunu kaydeden Gül,
"Bu tek katlı evlerden 3 tanesi dün toprak kayması sonucu zarar gördü. Diğer evler de gerek yağmurdan gerekse olası toprak kaymalarından etkilenmemesi için tedbir amacıyla boşaltıldı. Önce 14 ev boşaltıldı, sonuç olarak 30 ev boşaltıldı. Bu bölgedeki evlerin normalde de boşaltılması gerekiyor. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor"
dedi.

'Bu evlerin normalde de boşaltılması lazımdı'

Gül, boşaltılan evlerde yaşayanların otellere ve akrabalarının evlerine yerleştirildiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an yaptığımız şey, evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi ayrıntılarını çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün ve yarın içerisinde kiracıları kiracı olarak, ev sahiplerini ev sahibi olarak, kalıcı olarak evlerine çıkartacağız. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Buradaki operasyon tamamen tedbir amaçlı. Vatandaşlarımızın olası bir can ve mal kaybı ile karşılaşmaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinesinde, bizimde yerelde valilik, kaymakamlık, belediye, Kızılay, AFAD bütün kurumlarla birlikte yaptığımız bir organizasyon"


"Toprak kayması inşaat çalışması yapılan yerdeki meyilli arazilerde"

İstanbul Valisi Davut Gül, bir gazetecinin "Toprak kaymasının özellikle bu çevredeki evler için bir risk yarattığına ilişkin AFAD'ın yapmış olduğu bir inceleme var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bakılıyor zaten. Toprak kayması dikkat ederseniz inşaat çalışması yapılan yerdeki meyilli arazilerde. Dolayısıyla bu bölgenin genelinde toprak kayması şu ana kadar tespit etmedik. Buradakiler daha önce bilinen, tespit edilen, riskli yapı olarak da kayıtlarda olan ve normalde taşınması gereken, yıkılması gereken, şimdiye kadar da bir şekilde hak sahipleriyle belediye arasında anlaşma olmadığı için taşınması geciken yapılar. Normalde hiç toprak kayması olmasa bile buradaki yapıların riskli alan itibarıyla taşınması lazım, yıkılması lazım"

Gaziosmanpaşa'da toprak kayması anı

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde yaşanan toprak kayması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasının yaşandığı alanda tahliye edilen bina sayısı 24'e yükselmiştir. Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78'i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir. Tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışmaları, 20 Nisan cumartesi günü İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.



#İstanbul Valiliği
#toprak kayması
#Davut Gül
#Gaziosmanpaşa
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
1.1 milyon kişinin yıl, yaş, prim günleri yenilendi! SGK’dan erken emeklilik için yeni kılavuz