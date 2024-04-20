Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! İstanbul Valisi Gül: Vatandaşlarımızı kalıcı olarak evlerine çıkartacağız

"Bakılıyor zaten. Toprak kayması dikkat ederseniz inşaat çalışması yapılan yerdeki meyilli arazilerde. Dolayısıyla bu bölgenin genelinde toprak kayması şu ana kadar tespit etmedik. Buradakiler daha önce bilinen, tespit edilen, riskli yapı olarak da kayıtlarda olan ve normalde taşınması gereken, yıkılması gereken, şimdiye kadar da bir şekilde hak sahipleriyle belediye arasında anlaşma olmadığı için taşınması geciken yapılar. Normalde hiç toprak kayması olmasa bile buradaki yapıların riskli alan itibarıyla taşınması lazım, yıkılması lazım"