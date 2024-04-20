Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! İstanbul Valisi Gül: Vatandaşlarımızı kalıcı olarak evlerine çıkartacağız

Gaziosmanpaşa'da olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, toprak kaymasının yaşandığı yerin riskli alan olarak ilan edildiğini ve kentsel dönüşümün devam ettiğini belirtti.
'Bu evlerin normalde de boşaltılması lazımdı'
Gül, boşaltılan evlerde yaşayanların otellere ve akrabalarının evlerine yerleştirildiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Toprak kayması inşaat çalışması yapılan yerdeki meyilli arazilerde"
İstanbul Valisi Davut Gül, bir gazetecinin "Toprak kaymasının özellikle bu çevredeki evler için bir risk yarattığına ilişkin AFAD'ın yapmış olduğu bir inceleme var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: