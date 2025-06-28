Gazze’de uyuşturucu dağıttılar

Gazze’ye günler sonra yardım tırları giriş yaptı. Un ve gıda malzemesi taşıyan araçlar önce İsrail destekli Yasir Ebu Şebab çetesinin üyeleri tarafından yağmalandı. Sonra bu hırsızlar kurulan pusuyla yakalandı ve çaldıkları ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. İsrail ardından Deyr el Belah’ta bir noktaya drone ile saldırdı ve 15’ten fazla kişiyi şehit etti. Bu katledilen kişiler o noktada yardımları çetelerden koruyor ve herhangi bir karışıklık yaşanmaması için dağıtımı organize ediyordu. Yani sahaya sürdüğü haydutları başarısız olan İsrail, sırf bir parça yardımı düzgünce dağıtmak, bakın almak değil dağıtmak isteyen insanları katletti. Ardından gıda malzemeleri ve unlar dağıtıldı. Tabi bunlara yardım diyebilirsek… Bölgeden gelen bilgiler arasında korkunç şeyler var. Tarihi geçmiş gıda malzemeleri, bozulmuş küflenmiş ürünler ve unların arasında uyuşturucu maddeler… Evet uyuşturucu maddeler. Tarihi geçmiş, bozulmuş ürünlere alıştı Gazze halkı. Zaten kavurucu sıcakta aylardır bekleyen gıda malzemelerinin sağlam kalmayacağı biliniyor. Çöpe gitmesi gereken ürünler sonunda Gazze’ye giriş yapıyor.

Amaç kontrol ettiği bölgede çöküş oluşturmak

Gazze’de dağıtılan un çuvalları içerisinde oksikodon haplar bulundu. Çok kuvvetli bir ağrı kesici olan bu ilaçlar genelde kanser hastaları tarafından kullanılıyor. Unların arasında bulunan bu haplar, bağımlılık yapıyor. Haplar doğrudan alınmasa bile unlara karışmasının etkili olacağı söyleniyor. Kullanan kişilerin ileride yoksunluk çekmesi ve tanınmaz hale gelmesi güçlü ihtimal.

Benzer bir süreci Suriye’den hatırlıyoruz. Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde bir anda uyuşturucu kullanımı patlak vermişti. Bunların Esed rejimi tarafından üretilen ve Hizbullah tarafından ticareti yapılan maddeler olduğu tespit edilmişti. Amaç, muhaliflerin kontrol ettiği kentlerde bir sosyal çöküş oluşturmak ve zaten travma yaşamış kişileri uyuşturucuya alıştırarak ağlarına düşürmekti.

Benzer şeyi Afganistan’da da gördük. Taliban yönetiminin ülkeyi yönetmeye başlamasının ardından uyuşturucu ile mücadele için büyük adımlar atıldı. Şimdi aynı şeyi Gazze’de görüyoruz. Her şeye rağmen, bombardımana, hırsızlara rağmen birlikteliğini koruyan Gazzeliler uyuşturucu maddeler ile hedef alınıyor. Bir çuval un almak için canını hiçe sayan Gazzeliler, o unu alabildiğinde de hayatını kaybediyor.







