Tekno-oligarklar tüm dünyayı hedef alıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tekno-oligarkların sadece belli ülkeleri değil, tüm dünyayı hedef aldığını belirterek, “Nisan ayında savunma, istihbarat ve güvenlik alanlarında faaliyet gösteren bir veri analiz şirketinin yayınladığı 22 maddelik bildiri, insanlık olarak bizi bekleyen tehlikeyi gözler önüne sermiştir. 100 milyarlarca dolarlık devasa bütçelere hükmeden, dünyayı istedikleri şekilde oynayabilecekleri bir yap-boz tahtası olarak gören bu zihniyetin, insana, hayata ve topluma bakış açısını böylece anlamış olduk” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen, TİM 13. İnovasyon Haftası Programı’nda konuştu.

TEKNOPARKLARIMIZIN SAYISI 115’E ULAŞTI

Erdoğan, Türkiye olarak teknoloji yarışında geri kalmak istemediklerini belirterek, “Milli teknoloji hamlemizle dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu muazzam bir araştırma, geliştirme ve inovasyon altyapısı inşa ettik. 24 yıl önce sayıları bir elin parmaklarını dahi geçmeyen teknoparklarımızın sayısı bugün 115’e ulaştı. 2002’de 1,2 milyar dolar olan Türkiye’nin araştırma, geliştirme harcamalarını 20 milyar dolara çıkardık” ifadelerini kullandı.

VERİ MERKEZLERİNİN GÜCÜ 1 GİGAVAT OLACAK

Yakın dönemde 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planıyla gelecek vizyonunu paylaştıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Buna göre, veri merkezlerimizin toplam kurulu gücünü 2030 yılına kadar en az 1 gigavata ulaştıracağız. Veri merkezi, bulut bilişim ve yapay zeka altyapılarında özel sektörün öncülüğünde en az 10 milyar dolarlık kaynağı harekete geçireceğiz. Bilge dil modelimizle Türkçe yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesini ve farklı sektörlerde yaygınlaşmasını sağlayacağız. Teknolojiye yaptığımız yatırımların ekonomimiz ve dijital egemenliğimiz için ne anlama geldiğini özellikle savunma sanayii alanında görüyoruz. Bakınız, savunma ve havacılık sektörümüzün 2002 yılında yerlilik oranı sadece yüzde 20, ihracatı ise 248 milyon dolar seviyesindeydi. Güvenlik kredilerimizin kullandığı birçok temel malzemeyi ithal etmek zorunda kalıyorduk. Tedarikçiler bunları nerede, kime karşı ve nasıl kullanacağımıza da karışıyordu.”

10 MİLYAR DOLAR SAVUNMA İHRACATI

Başkalarına muhtaç olmanın sıkıntısını çok çektiklerini vurgulayan Erdoğan, “Attığımız kararlı adımlarla ülkemize ve milletimize yakışmayan bu hazin tabloya hamdolsun son verdik. Bugün savunma sanayiinde 4 bin 500’ü aşkın firma, 1400’ün üzerinde proje, 100 bine yaklaşan doğrudan istihdam ve 100 milyar doların üzerinde proje büyüklüğü ile bambaşka bir seviyeye ulaştık. Geçen yıl 180 farklı ülke ve bölgeye 10 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ettik” diye konuştu.

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