Gençleri dövüp dağa kaldıran CHP'li Başkan Deniz Çağlar Fırat'a dört yıl hapis cezası

CHP İl Başkan Yardımcısı Deniz Çağlar Fırat, Tepebaşı Belediyesi Çalışanları Gökhan Kantar, Özel Kalem Müdürü Özcan Erkaya ve Tamer Güzeloğlu, 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti üyesi S.B., A.Ç., E.C. ve 3 gencin seçim çalışmaları yaparken broşür dağıttıkları esnada kendilerini polis olarak tanıtarak önlerini kesti.

ÖNCE ARAÇTA SONRA DAĞ BAŞINDA DÖVDÜ

Daha sonra gençleri bir araca bindirerek darp eden şehir eşkıyaları, ıssız bir alana götürerek burada da şiddet uyguladı. CHP'li Fırat hakkında 2019’dan bu yana yürütülen davada karar çıktı. Mahkeme Fırat'ı 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

TELEFONLARINI DA GASP ETTİ

Dava kayıtlarına göre; Eskişehir CHP İl Başkan Yardımcısı Deniz Çağlar Fırat zorla arabaya bindirdiği gençlerin telefonlarını da ellerinden aldı. İzinleri alınmaksızın fotoğrafları çekilen gençler CHP'li Fırat'ın saldırısına maruz kaldı. CHP'li Fırat olayın polise intikal ettiğini öğrendikten sonra gençleri yol kenarında bırakarak kaçtı.

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SUÇ DOSYASI KABARIK

Yapılan yargılama sonucunda sanıklar hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 4 yıl 2 ay mahkumiyet, hakaret suçundan adli para cezasına hükmedildi.