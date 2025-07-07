GÜNYAĞDER’den bakanlıklara çağrı: Tarife kontenjanı yeniden uygulansın

Kuzey Yarım Küre’nin en erken ayçiçeği hasadının başladığı Çukurova’da yeni dönem başladı. Hasat sezonunun açılmasıyla birlikte, yerli üretimin sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip olan tarife kontenjanı uygulamasının yeniden gündeme alınması bekleniyor. GÜNYAĞDER Platformu Başkan Vekili Samet Dal yaptığı açıklamada “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tarife kontenjanı uygulanması hem çiftçiyi hem de yerli sanayiciyi koruyacaktır. Ancak en kritik nokta, bu kararın hasat süreci başlamadan önce açıklanmasıdır.” dedi.
Üretim tahminleri, küresel iklim koşullarının etkisi altında şekillenirken hem üretici hem de sanayici tarafında beklenti, sürdürülebilir bir piyasayı destekleyecek politikaların kararlılıkla sürdürülmesinden yana. Güney ve Güneydoğu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Platformu Başkan Vekili Samet Dal, yaptığı değerlendirmede iklim değişikliği ve yetersiz yağışlar nedeniyle rekoltede ve ürün kalitesinde düşüş yaşandığını belirtti. Buna rağmen, bu yıl Türkiye genelinde yaklaşık 1,5 milyon tonluk üretim beklediklerini ifade etti.
Tarife kontenjanının, şirketlerin yurtiçinden satın aldığı ayçiçeği miktarına karşılık belirli oranlarda gümrük vergisinden muaf ithalat hakkı tanıdığını hatırlatan Dal, bu uygulamanın kamu kaynaklarına yük bindirmeden, özel sektörün rekabet gücüyle sürdürülebilir fiyat oluşumuna katkı sunduğunu dile getirdi.