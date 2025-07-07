GÜNYAĞDER’den bakanlıklara çağrı: Tarife kontenjanı yeniden uygulansın

“Türkiye, ithalatını ağırlıklı olarak Rusya ve Ukrayna’dan yapıyor. Bu uygulama, yıldan yıla düzenli hale getirilip hasat öncesinde ilan edilirse, dış ülkelerin üzerimizde fiyat baskısı oluşturmasının da önüne geçilir. Böylece hem çiftçimiz hem sanayicimiz hem de tüketicimiz kazançlı çıkar. Çukurova’dan başlayan bu bereketli sürecin tüm yurtta üreticimize hayırlı olmasını diliyoruz. Üreticinin ve yerli sanayicinin sesi olarak, bu önerimizin kamuoyunda ve yetkili kurumlarda karşılık bulmasını temenni ediyoruz.”