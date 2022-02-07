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ANKARA

Hablemitoğlu suikastına altı gözaltı

Ukrayna’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır’ın verdiği ifadeler doğrultusunda Hablemitoğlu suikastıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında ilk operasyon yapılmış oldu.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Hablemitoğlu suikastına altı gözaltı
Nuri Gökhan Bozkır

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin yürütülen soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı. Tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 20 yıl önce 18 Aralık 2002’de evinin önünde öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır, MİT operasyonuyla Ukrayna’da yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti. 27 Ocak’ta Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilen Bozkır, Emniyet’te sorguya alındı.

Necip Hablemitoğlu
Necip Hablemitoğlu
  • İki kez gözaltı süresi uzatılan Bozkır’ın verdiği ifade doğrultusunda 6 kişinin ismine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, bu kişiler hakkında gözaltı kararı çıkardı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz perşembe günü operasyon için düğmeye basıldı. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında ilk operasyon yapılmış oldu.

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