Hablemitoğlu suikastına altı gözaltı

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin yürütülen soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı. Tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 20 yıl önce 18 Aralık 2002’de evinin önünde öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır, MİT operasyonuyla Ukrayna’da yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti. 27 Ocak’ta Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilen Bozkır, Emniyet’te sorguya alındı.
- İki kez gözaltı süresi uzatılan Bozkır’ın verdiği ifade doğrultusunda 6 kişinin ismine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, bu kişiler hakkında gözaltı kararı çıkardı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz perşembe günü operasyon için düğmeye basıldı. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında ilk operasyon yapılmış oldu.