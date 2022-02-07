Hablemitoğlu suikastına altı gözaltı Ukrayna’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır’ın verdiği ifadeler doğrultusunda Hablemitoğlu suikastıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında ilk operasyon yapılmış oldu.

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