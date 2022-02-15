​Hablemitoğlu şüphelileri adliyede

Necip Hablemitoğlu’nun suikast sonucu öldürülmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli dün adliyeye getirildi. Tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır, MİT’in operasyonuyla Ukrayna’da yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti. 12 gün Emniyet’te sorgulanan Bozkır, 8 Şubat’ta Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.
Soruşturma savcısına ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilen Bozkır, “silahlı örgüt üyeliği” ve “tasarlayarak adam öldürmek” suçlarından tutuklandı.
3’Ü SALINMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Nuri Gökhan Bozkır’la irtibatı tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalanan şüphelilerden 3’ü geçtiğimiz gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 3 şüphelinin de Emniyet’teki işlemleri dün tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturma savcısına ifade verdi.