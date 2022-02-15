​Hablemitoğlu şüphelileri adliyede

Nedim Şener: Muhalefet partileri 28 Şubat tarihini helalleşme gibi belledilerse yanlış yaptılar

Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında altı muhalefet partisinin yaptığı toplantıyı değerlendirdi. Partilerin hazırladığı mutabakat metnini 28 Şubat'ta açıklayacak olmasına değinen Şener, 'Eğer o tarihi helalleşme gibi belledilerse yanlış yaptılar.' ifadelerini kullandı.



