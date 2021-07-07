Halkın Sesi TV’nin bir kişiyi hem Türk hem Suriyeli olarak konuşturduğu provokasyonu yeniden paylaşıldı

Sosyal medyada dolaşıma sokulan yalanlara ve algı operasyonlarına bir yenisi eklendi.

YouTube kanalı Halkın Sesi TV'nin, sokak röportajında bir kişiyi hem Suriyeli hem de Türk vatandaşı olarak konuşturduğu ve tepki çekmesi amacıyla sözler söylettirdiği 2019 tarihli videosu, sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu.

Önce Suriyeli sonra Türk olarak konuşuyor

O videoda, önce kendisini Suriyeli olarak tanıtan genç, "Bize para geliyor, ev geliyor. Nargilemiz var. Daha çok maaş istiyoruz. Arapça tabela istiyoruz" gibi cümlelerle demeç veriyor.

OYNAT 01:02 Kendisini 'Suriyeli' olarak tanıtan gencin provokasyonu ifşa oldu Youtube'da 'halkın sesi' isimli kanaldan yapılan açık provokasyonda kendisini Suriyeli olarak tanıtan genç, 'Bize para geliyor, ev geliyor. Nargilemiz var. Daha çok maaş istiyoruz. Arapça tabela istiyoruz.' gibi cümlelerle demeç verirken, aynı kişi bir başka röportajda ise' Kendi ülkemizde ikinci vatandaş konumuna geldik. Ben üniversiteye her ay para verirken, yanımdaki Suriyeli, tam burslu olarak bedava okuyor.' diyerek vatandaşı açıkça provoke etmeye çalışıyor. Video sosyal medyada kısa sürede fark edilerek kullanıcılar tarafından yayılırken. Bahse konu olan video ise Youtube'da 'Suriyeli'den şok istekler' başlığıyla durmaya devam ediyor. BiP'te paylaş

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Daha sonra ise aynı kişi bu sefer kendini Türk vatandaşı olarak tanıtıp "Kendi ülkemizde ikinci vatandaş konumuna geldik. Ben üniversiteye her ay para verirken, yanımdaki Suriyeli, tam burslu olarak bedava okuyor" ifadelerini kullanıyor.

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İki yıl sonra yeniden paylaştılar

Halkı kışkırtmaya yönelik provokatif video, aradan 2 yıl geçmesine rağmen bazı sosyal medya hesapları tarafından "Suriyeli sığınmacı 'bize para geliyor, Arapça tabela istiyoruz' dedi" şeklinde paylaşarak algı operasyonu yapılmaya çalışıldı.