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Hastane yolunda sahipsiz köpek saldırdı

Hastane yolunda sahipsiz köpek saldırdı

11:4928/05/2025, Çarşamba
IHA
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Mehmet Esentürk
Mehmet Esentürk

Adana’da askerlik görevini yaparken kolu kırılan bir genç, memleketine izinli olarak döndü. Hastaneye gitmek üzere durakta beklerken aniden bir kurt köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle saldırıdan güçlükle kurtarılan genç, olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

Kars'ta vatani görevini yaparken düşüp kolunu kıran
Mehmet Esentürk
(24), hava değişimi alarak memleketi Adana'ya geldi.

Dün de kolu için Adana Şehir Hastanesine gitmek üzere evden çıkıp durakta beklediği sırada yanına yaklaşan kurt köpeği önce kırık olan kolundaki kolluğu aldı. Daha sonra Esentürk'ün yanına gelip ona saldırdı.



Köpekle mücadele etmeye çalıştı ancak kolu da kırık olduğu için gücü yetmeyen genci, köpek 3-4 yerinden ısırdı. Bu durumu gören petrol çalışanı eline sopa alıp gelerek genci kurtardı.


"Buna bir çözüm bulunmalı"


Esentürk üstü başı yırtık ve kanlar içinde çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine götürüldü. Burada kuduz aşısı yapılan Esentürk, hayatını petrol çalışanına borçlu olduğunu belirterek,
"Ben hayvanları severim onlara zarar da vermek istemem ama bu köpek bana saldırıp her yerimi ısırdı. Petrolden gelen arkadaş olmasa beni belki öldürecekti. Beni bir türlü bırakmadı. 3-4 yerimden ısırdı. Ben kolumda kırık olduğu için mücadele edemedim. Bu tür saldırgan hayvanların sokaklarda gezmemesi lazım. Buna bir çözüm bulunmalı"
dedi.

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