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Eski iş yerine girip, 8 bin 700 lira çalan şüpheli: Poşettekiler şahsi eşyalarım

Eski iş yerine girip, 8 bin 700 lira çalan şüpheli: Poşettekiler şahsi eşyalarım

10:0528/05/2025, Çarşamba
DHA
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Paraları poşete dolduran şüpheli, daha sonra iş yerinden çıktı.
Paraları poşete dolduran şüpheli, daha sonra iş yerinden çıktı.

Adana'da bir süre önce işten çıkarılan Gurbet A. (26), eski çalıştığı kafeye girip, kasadaki 8 bin lira ile langırt makinesindeki 700 lirayı çaldı. Polisin yakaladığı şüpheli, "İş yerine girdim ancak paraları çalmadım. Poşettekiler benim şahsi eşyalarımdı" dedi.

Adana Seyhan'da bir süre önce işten çıkarılan Gurbet A., demir kapısının sürgüsünü kaydırarak açıp, eski çalıştığı kafeye girdi. İçeride gezen Gurbet, kasadaki 8 bin lira ile langırt makinesinin para bölümündeki 700 lirayı aldı. Paraları poşete dolduran şüpheli, daha sonra iş yerinden çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.


Kafeyi açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi Sevim Ş.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saklandığı adrese yapılan baskında Gurbet A.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Gurbet A., sorgusunda, "İş yerine girdim ancak paraları çalmadım. Poşettekiler benim şahsi eşyalarımdı. Onları almak için gittim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gurbet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





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