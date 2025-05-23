Gece girdiği kafeyi soyan hırsızdan şaşırtan not: Paraya çok ihtiyacım var

Afyonkarahisar'da hırsızlık olayının ardından kafede yapılan incelemede, zanlının kasa çekmecesine "Lütfen şikayetçi olmayın, paraya çok ihtiyacım var" notu bıraktığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada, şüphelinin daha önceden de birçok hırsızlık kaydı bulunduğu, Afyonkarahisar'da ikamet etmesine rağmen olay gecesi bir otelde konakladığı öğrenildi. Yakalanıp gözaltına alınan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.