Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Afyonkarahisar
Gece girdiği kafeyi soyan hırsızdan şaşırtan not: Paraya çok ihtiyacım var

Gece girdiği kafeyi soyan hırsızdan şaşırtan not: Paraya çok ihtiyacım var

13:1223/05/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Yakalanıp gözaltına alınan M.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanıp gözaltına alınan M.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da gece girdiği kafenin kasasından bin TL çalıp "Paraya ihtiyacım vardı, lütfen şikayetçi olmayın" diye not bırakan şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da hırsızlık olayının ardından kafede yapılan incelemede, zanlının kasa çekmecesine "Lütfen şikayetçi olmayın, paraya çok ihtiyacım var" notu bıraktığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada, şüphelinin daha önceden de birçok hırsızlık kaydı bulunduğu, Afyonkarahisar'da ikamet etmesine rağmen olay gecesi bir otelde konakladığı öğrenildi. Yakalanıp gözaltına alınan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#afyonkarahisar
#hırsız
#not
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 23 Mayıs: Öğle ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakti