Cinayete teşebbüs hırsızlık

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin trafo binasına girerek yaklaşık 150 bin TL değerindeki kabloları çalan hırsızlar, hastanenin elektriğinin kesilmesine neden oldu. Tedavi gören 52 hasta, ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Olay, geçtiğimiz pazartesi sabah saatlerinde meydana geldi. Hastanenin arka kısmında bulunan trafo binasının açık olan kapısından giren hırsızlar, demir makasıyla elektrik kablolarını kesti. Hırsızlar, kestikleri kabloları çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından yaklaşık 150 bin TL değerinde kabloyu çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.