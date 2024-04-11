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Cinayete teşebbüs hırsızlık

Hırsızlar Kocaeli Darıca’daki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin trafo binasındaki 150 bin TL değerindeki kabloları kesip çaldı. Elektriği giden hastanenin diyaliz ve yoğun bakım ünitesindeki 52 hasta, başka hastanelere nakledildi.

04:00 - 11/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:56 - 11/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin trafo binasına girerek yaklaşık 150 bin TL değerindeki kabloları çalan hırsızlar, hastanenin elektriğinin kesilmesine neden oldu. Tedavi gören 52 hasta, ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Olay, geçtiğimiz pazartesi sabah saatlerinde meydana geldi. Hastanenin arka kısmında bulunan trafo binasının açık olan kapısından giren hırsızlar, demir makasıyla elektrik kablolarını kesti. Hırsızlar, kestikleri kabloları çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından yaklaşık 150 bin TL değerinde kabloyu çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

52 HASTA ÇEVREDEKİ HASTANELERE NAKLEDİLDİ

Kabloların kesilmesi nedeniyle hastanenin tamamında elektrik kesintisi yaşandı. Diyaliz ünitesinde bulunan 49, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 3 hasta olmak üzere toplam 52 hasta, ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Hastane yönetiminin girişimiyle kabloların yenilenmesinin ardından 52 hasta, dün sabah saatlerinde yeniden Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



#hırsızlık
#suç
#Darıca
#Kocaeli
#Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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