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Farklı suçlardan aranıyordu: Çatı katında yakalandı

Farklı suçlardan aranıyordu: Çatı katında yakalandı

17:4327/05/2025, Salı
IHA
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Konya
Konya

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde farklı suçlardan hakkında 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kişi, saklandığı evin çatı katında yakalandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Cihanbeyli ilçesinde hırsızlık, birden fazla kişi ile silahla tehdit, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme gibi suçlarından aranan ve hakkında 9 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin saklandığı ev, jandarma ekiplerince belirlendi. Ekipler tarafından adrese yapılan baskında şahıs saklandığı evin çatı katında yakalandı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen şahıs, tutuklanarak daha sonra cezaevine teslim edildi.



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