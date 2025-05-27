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Hakkari'de 34 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 34 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

13:5427/05/2025, Salı
AA
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Hakkari.
Hakkari.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde bir otomobilde 34 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince bir otomobilde 34 kilogram kubar esrar bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine "şok yol kontrol arama" faaliyeti gerçekleştirdi.

Yol kontrolü sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki Y.B, ekiplerin takibi sonucu köy yolunda yakalandı. Araçta yapılan aramada, bagajdaki çuvalda 34 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.



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