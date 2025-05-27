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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 21 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 21 zanlı yakalandı

12:0827/05/2025, Salı
AA
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde özel harekat destekli 33 ekip ve 113 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpekleriyle belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 267,14 gram sentetik uyuşturucu, 4 kilo 266 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde, 80 sentetik ecza hapı, 2,71 gram esrar, esrarlı sigara, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca ile 51 tabanca fişeği ele geçirildi.


Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.




#narkotik
#Samsun
#uyuşturucu operasyonu
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