HDP'li Semra Çağlar Gökalp hapisteki PKK'lılara özgürlük sözü verdi: Cezaevlerinden tek tek çıkaracağız

HDP'nin adayı Semra Çağlar Gökalp terör suçlularının serbest kalacağını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'liler terörist başı Öcalan, Demirtaş ve hapisteki PKK'lılar için özgürlük sloganları atmaya devam ediyor.
HDP'li Semra Çağlar Gökalp terör suçlularının serbest kalacağını söyledi: Cezaevlerinden tek tek çıkaracağız
Bitlis'te konuşan HDP'nin adayı Semra Çağlar Gökalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben olduğum sürece Demirtaş ve arkadaşları serbest kalmayacak." sözlerini hatırlatarak terör suçlularının serbest kalacağını söyledi. Gökalp şöyle konuştu: