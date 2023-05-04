HDP'li Semra Çağlar Gökalp hapisteki PKK'lılara özgürlük sözü verdi: Cezaevlerinden tek tek çıkaracağız

"Erdoğan'ın bir söylemi vardı. Ben olduğum sürece Demirtaş ve arkadaşları serbest kalmayacak. Buradan şunu söylüyoruz sizler gideceksiniz. Bizler Selahattin Demirtaş'ı ve özgürlük mücadelesi veren tüm yoldaşlarımızı cezaevlerinden tek tek çıkaracağız."