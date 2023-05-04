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HDP'li Semra Çağlar Gökalp hapisteki PKK'lılara özgürlük sözü verdi: Cezaevlerinden tek tek çıkaracağız

CHP ile görüşmeler sonrası aday çıkarmaktan vazgeçerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'nin vekil adayı Semra Çağlar Gökalp, Bitlis'te konuştu. Terör suçlusu Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkaracaklarını söyleyen Gökalp, "Erdoğan'ın bir söylemi vardı. Ben olduğum sürece Demirtaş ve arkadaşları serbest kalmayacak. Buradan şunu söylüyoruz sizler gideceksiniz. Bizler Selahattin Demirtaş'ı ve özgürlük mücadelesi veren tüm yoldaşlarımızı cezaevlerinden tek tek çıkaracağız." diye konuştu.

16:27 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
HDP'nin adayı Semra Çağlar Gökalp terör suçlularının serbest kalacağını söyledi.

HDP'nin adayı Semra Çağlar Gökalp terör suçlularının serbest kalacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'liler terörist başı Öcalan, Demirtaş ve hapisteki PKK'lılar için özgürlük sloganları atmaya devam ediyor.

HDP'li Semra Çağlar Gökalp terör suçlularının serbest kalacağını söyledi: Cezaevlerinden tek tek çıkaracağız

Bitlis'te konuşan HDP'nin adayı Semra Çağlar Gökalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben olduğum sürece Demirtaş ve arkadaşları serbest kalmayacak." sözlerini hatırlatarak terör suçlularının serbest kalacağını söyledi. Gökalp şöyle konuştu:

"Erdoğan'ın bir söylemi vardı. Ben olduğum sürece Demirtaş ve arkadaşları serbest kalmayacak. Buradan şunu söylüyoruz sizler gideceksiniz. Bizler Selahattin Demirtaş'ı ve özgürlük mücadelesi veren tüm yoldaşlarımızı cezaevlerinden tek tek çıkaracağız."



#Semra Çağlar Gökalp
#HDP
#PKK
32 dakika önce
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