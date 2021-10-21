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POLİTİKA

HDP'li Yiğitalp'ten muhalefete 'tezkere' gözdağı: Kendinize 'muhalefet partisiyim' demeyin

HDP'li Sibel Yiğitalp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, TBMM'ye sunulan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasını öngören tezkere üzerinden ittifak ortaklarına gözdağı verdi. Yiğitalp, "Tezkereye evet diyen siyasi partiler kendilerine muhalefet partisiyim demesin!" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​HDPli Sibel Yiğitalpten muhalefete tezkere gözdağı: Kendinize muhalafet partisiyim demeyin
HDP'li Sibel Yiğitalp

Türk Silahlı Kuvvetlerinin; Suriye ve Irak'ta iki, Lübnan'da ise bir yıl daha görev yapmasına izin verecek Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün CHP’nin Ankara’daki genel merkezinde yaptığı görüşmenin ardından tezkereye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener, tezkere için "Eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla 'Evet' oyu vereceğiz" derken Kılıçdaroğlu ise yetkili organlarında görüşüp karar vereceklerini kaydetti.

HDP'DEN İTTİFAK ORTAKLARINA GÖZDAĞI

Söz konusu gelişmeler üzerine Twitter hesabından bir paylaşım yapan HDP'li Sibel Yiğitalp, ittifak ortaklarına gözdağı verdi.

Yiğitalp, "Tezkereye evet diyen siyasi partiler kendilerine muhalefet partisiyim demesin!" ifadelerini kullandı.

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