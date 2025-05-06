HSK üyelikleri için adaylar belli oldu

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Hakimler ve Savcılar Kurulu için TBMM Genel Kurulu'na sunulacak 15 isim belirledi.

Buna göre; Yargıtay üyelerinden Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydıner, Mustafa Yapıcı, Hakan Yüksel, İbrahim Temir, Hakan Türkön, Ergün Şahin, Seyfi Han, Şerafettin Saka ile Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Cengiz Aydemir, Kemal Açıkgöz, avukatlardan Alişan Tiryaki, Hasan Oğuz Altınkaynak, Figen Şaştım, Genel Kurul'da, haziran ayında boşalacak 5 HSK üyeliği için yarışacak.

TBMM Genel Kurulu HSK üyelikleri için Mayıs ayı bitmeden seçim yapacak. HSK seçimlerinde nitelikli çoğunluk olan 360 oy aranacak. HSK seçimleri birinci ve ikinci tur olmak üzere iki basmakta yapılacak.







