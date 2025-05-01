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Resmi Gazete'de yayımlandı: 2 bin 730 hakim ve savcı görevde yükseldi

Resmi Gazete'de yayımlandı: 2 bin 730 hakim ve savcı görevde yükseldi

14:371/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
AA
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Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de.
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de.

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan 2 bin 730 adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK kararlarında, bulundukları derecede 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Nisan 2025 dönemi sonuna kadar bitirenlerin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Listede adli yargıda 2 bin 549 başsavcı, savcı ve hakim ile idari yargıdan 181 hakimin adı yer aldı.

Sürelerini tamamladıkları halde listede isimlerini göremeyenler, 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunabilecek.

İşte görevde görevde yükselen hakim ve savcıların tam listesi:

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