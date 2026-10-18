18 ilde sarı ve turuncu alarm verildi: Tam fırtına uyarısı, 100 kilometre hıza ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak dışında) ile Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Ordu, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.