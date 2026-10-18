18 ilde sarı ve turuncu alarm verildi: Tam fırtına uyarısı, 100 kilometre hıza ulaşacak
Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak dışında) ile Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Ordu, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak dışında) ile Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Ordu, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı, Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Tam fırtına uyarısı: 100 km hıza ulaşacak
Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey, iç ve güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve tam fırtına (40-80, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
18 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı
Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Bartın, Düzce, Sakarya, Sinop, Kastamonu, Zonguldak
Turuncu kodlu uyarı yapılan iller: Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Hakkari, Karabük, Ordu, Tokat, Samsun, Siirt, Şırnak, Van.