İmam hatipli öğrenci bursluluk sınavında birinci oldu

2025 ilköğretim kurumları bursluluk sınavında(İÖKBS) Selimpaşa AİHL yoğunlaştırılmış İngilizce 5. Sınıf proje ortaokulu öğrencisi Eymen Eralp Akyol tüm soruları doğru yaparak tam puan almış ve Türkiye 1.si oldu.
Selimpaşa AİHL Silivri de açılan ilk Anadolu İmam Hatip Lisesi olan ve yoğunlaştırılmış İngilizce sınıfı bulunan Selimpaşa AİHL Orta Okulu'nda okuyan 5. sınıf öğrencisi Eymen Eralp Akyol, 2025 Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Bursluluk Sınavı'nda büyük bir başarıya imza attı. Tüm soruları doğru yanıtlayan Eymen, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.
Başarıya imza atan Eymen Eralp Akyol, azimli bir duruş sergileyerek imam hatibi tercih etmeyi düşünenlere örnek oldu. Okul Müdürü Cevat Manavoğlu, üstün başarısından dolayı öğrencisini, emeği geçen öğretmenini ve ailesini tebrik ederek Eymen'in eğitim hayatında daha nice başarılar elde etmesini diledi.