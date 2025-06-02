İmam hatipli öğrenci bursluluk sınavında birinci oldu

Selimpaşa AİHL Silivri de açılan ilk Anadolu İmam Hatip Lisesi olan ve yoğunlaştırılmış İngilizce sınıfı bulunan Selimpaşa AİHL Orta Okulu'nda okuyan 5. sınıf öğrencisi Eymen Eralp Akyol, 2025 Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Bursluluk Sınavı'nda büyük bir başarıya imza attı. Tüm soruları doğru yanıtlayan Eymen, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.