İmam hatiplilere hakaret etmişti: Şarkıcı Gülşen hakkında istenen ceza belli oldu

Gülşen bir konserinde "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” ifadelerini kullanarak imam hatip liselileri hedef almış, bu hakaretinden dolayı 26 Ağustos'ta "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı. İtiraz üzerine 29 Ağustos'ta tahliye edilen Gülşen'e ev hapsi adli kontrol şartı uygulanmıştı. Gülşen hakkındaki ev hapsi kararı ise 12 Eylül 2022'de kaldırılmıştı.