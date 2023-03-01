İmam hatiplilere hakaret etmişti: Şarkıcı Gülşen hakkında istenen ceza belli oldu

Gülşen
İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı Çolakoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti.
- Gülşen bir konserinde "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” ifadelerini kullanarak imam hatip liselileri hedef almış, bu hakaretinden dolayı 26 Ağustos'ta "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı. İtiraz üzerine 29 Ağustos'ta tahliye edilen Gülşen'e ev hapsi adli kontrol şartı uygulanmıştı. Gülşen hakkındaki ev hapsi kararı ise 12 Eylül 2022'de kaldırılmıştı.
Ayrıntılar geliyor...
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