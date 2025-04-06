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İmamoğlu çarşaf liste istedi

İmamoğlu çarşaf liste istedi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:006/04/2025, воскресенье
G: 6/04/2025, воскресенье
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

CHP, 38'inci Olağan Kurultay’daki şaibe iddialarından kurtulmak için bugün sandık başında. Yeni deliller ışığında bu kurultayın da riske girebileceği belirtiliyor. Şaibe soruşturmasının gölgesinde yapılacak olağanüstü kurultay için Özgür Özel'in karşısında eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ile Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Ünsal adaylıklarını açıkladı. Tüzüğe göre kurultayda genel başkanlık yarışına girecek isimlerin delegenin en az yüzde 5'inin, yani 66 delegenin imzasını alması gerekiyor. CHP'deki bir diğer tartışma ise Parti Meclisi'nin (PM) nasıl şekilleneceği. 60 kişilik PM ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu seçiminin yapılacağı kurultayda, listelerin blok mu yoksa çarşaf mı olacağı netlik kazanmadı. Parti içi muhalefetin lideri konumunda olan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da PM'deki varlığını sürdürmek için “Denge ve Dayanışma Listesi” ile yarışa gireceğini açıkladı. Parti tüzüğüne göre kural, çarşaf liste yöntemi. Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağkolu CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Ekrem başkan çarşaf listeden yana” açıklamasını yaparken, blok liste istediği belirtilen CHP Genel Başkanı Özel'in de kanaatini çarşaf listeden yana değiştirdiği iddia edildi. Ancak Genel Merkez’in belirsizliği giderecek resmi açıklamada bulunmaması soru işaretlerine neden oldu.


#politika
#CHP
#Ekrem İmamoğlu

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