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İmamoğlu 'derin çatlağı' itiraf etti: Mansur Yavaş resti çekmiş

İmamoğlu 'derin çatlağı' itiraf etti: Mansur Yavaş resti çekmiş

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:4713/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti
Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti

CHP'de Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu zirvesinde partideki 'adaylık' mücadelesini daha da kızıştıracak kararlar gündeme geldi. İmamoğlu, Yavaş’ın önseçimde cumhurbaşkanı adayı olmak istemediğini doğruladı.

CHP'de geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu zirvesinden uzlaşma çıkmazken partideki çatlağı daha da derinleştirecek kararlar çıktı. Partideki adaylık karmaşası çözüme kavuşacağı yerde daha da sarpa sardı.


Muhaliflerin 'birlik' mesajıyla lanse ettiği zirvede Mansur Yavaş ön seçimde aday olmayacağını belirterek CHP yönetimine resti çekti.



Konuyla ilgili CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.


İmamoğlu
, Dünya Radyo Günü'nde farklı kurumlarda görev yapan radyocuların sorularını cevapladı.

Fikir ayrılığını itiraf etti


İmamoğlu, "23 Mart'ta ön seçim olacak cumhurbaşkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Aday mısınız? Mansur Bey aday olabilir mi? Olmayacağını söylüyorlar ama tam da bilmiyoruz sizin o toplantıdan ne çıktığını. Bir de başka adaylar var mı" sorusuna şu yanıtı verdi:


"Çok değerli bir buluşma yaptık. Her aşamasını parti içi süreçlerimizle yönetiyoruz. Gazeteci birkaç arkadaşımızla da dün, bugün görüştüğümüz için, ifade ettiğim şeylerin aynılarını da burada da ifade edebilirim. Sonuçta Mansur Bey’in farklı bir bakışı var. ‘Bugün erken. Adaylık için erken. Dolayısıyla ön seçim de erken’ diye bir bakışı var. Dolayısıyla bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti."


İmamoğlu, sürecin netleştiğini ve ayrıntılarının açıklanması aşamasına geçildiğini belirtirken şöyle konuştu:


  • "Demek oluyor ki, sürecin detayları muhtemelen bu hafta sonu açıklanır, kamuoyuyla paylaşılır. Önümüzdeki hafta da yol haritamız belli olur. Ben, Türkiye için çok önemli fırsatlar barındıran bir yola, cesaretle partimizin adım attığını düşünüyorum. Bu bir demokrasi devrimidir. Dünyada çok azdır. Ülkemizde ilk kez bir cumhurbaşkanı adayını, partinin üyeleri belirleyecektir. Geç, erken tartışmasına da ben katılmıyorum. Koşullara, zamana, zamanın ruhuna göre bu değişebilir."

Öte yandan önseçimde aday olmayan Mansur Yavaş'ın bağımsız aday olmasının gündeme gelebileceği düşünülüyor.



#Ekrem İmamoğlu
#mansur yavaş
#CHP

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