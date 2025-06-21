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İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İstanbul'da ABD'ye mesaj: Çok ama çok tehlikeli olur

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İstanbul'da ABD'ye mesaj: Çok ama çok tehlikeli olur

14:4321/06/2025, Cumartesi
AA
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Erakçi, "Bombardıman altındayken ABD ile müzakereye gidemeyeceğim açık" dedi.
Erakçi, "Bombardıman altındayken ABD ile müzakereye gidemeyeceğim açık" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bombardıman altındayken ABD ile müzakereye gidemeyeceklerini belirterek, "Maalesef ABD'nin de bu saldırganlığa katılabileceğini duyduk. Bu, çok talihsiz bir durum olacaktır. Bunun herkes için çok ama çok tehlikeli olacağına inanıyorum. Diplomasiye karşı oldukları açık, bu sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesini istemiyorlar, 2015'teki gibi müzakereli bir çözüme kesinlikle hazırız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu öncesi basına değerlendirmelerde bulundu.

  • Ülkesinin ABD ile 15 Haziran'da 6. tur müzakereleri gerçekleştirmesinden iki gün önce "İsrail'in İran'a saldırmaya karar verdiğini" kaydeden Erakçi, "Diplomasiye karşı oldukları açık, bu sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesini istemiyorlar, 2015'teki gibi müzakereli bir çözüme kesinlikle hazırız." ifadelerini kullandı.

Erakçi, İran'ın ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile Almanya'dan oluşan P5+1 ülkeleri ile 2015'teki anlaşmasını hatırlatarak, "Bu, iki yıllık müzakerelerin sonucuydu ve sonra anlaşmayı imzaladığımızda tüm dünya bunu kutladı." dedi.

  • Diplomasinin önemine dikkati çeken Erakçi, "Yani bu, diplomasinin işe yarayabileceği anlamına geliyor. Geçmişte işe yaradı ve gelecekte de işe yarayabilir fakat diplomasiye geri dönebilmemiz için saldırganlığın durdurulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'Bombardıman altındayken ABD ile müzakereye gidemeyeceğim açık'

"Halkımız bombardıman altındayken ABD ile müzakereye gidemeyeceğim açıktır." diyen Erakçi, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki ABD'nin başından beri bu saldırganlığın içinde olduğu sonucuna vardık. Bunu inkar ettiler. İşin içinde olmadıklarını söyleyip duruyorlar ama ilk günden beri işin içinde olduklarına dair elimizde pek çok gösterge var ve şimdi, ABD Başkanı'nın (Donald Trump) attığı tweetler ve verdiği röportajlar, ABD'nin bu konulardaki liderliğinden bahsettiğini açıkça ortaya koyuyor."

  • Erakçi, "Maalesef ABD'nin de bu saldırganlığa katılabileceğini duyduk. Bu, çok talihsiz bir durum olacaktır. Bunun herkes için çok ama çok tehlikeli olacağına inanıyorum." diye konuştu.
#Dışişleri Bakanları Konseyi
#İİT
#İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi
#iran-israil
#İslam İşbirliği Teşkilatı
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