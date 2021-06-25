İran sınırında yakalanan PKK'nın sözde "Karayazı sorumlusu" tutuklandı

Dünya

Filistin yönetimini eleştiren Nizar Benat 'dövülerek' öldürüldü

Filistinli muhalif isimlerden Nizar Benat, El Halil’deki evinde gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetti. Ailesi, Benat'ın 8 dakika boyunca sopa ve demir çubuklarla dövüldüğünü iddia etti. Hamas olayı şiddetle kınayarak, Benat'ın ölümünün tüm sorumluluğunun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a ait olduğu belirtilen açıklamasında, "Bu, Filistin Yönetimi ve Filistin güvenlik servisinin halkımızın ve muhalif aktivistlere karşı tutumunu yansıtan önceden tasarlanmış organize bir suçtur" ifadelerine yer verildi.