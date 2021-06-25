Gündem İran sınırında yakalanan PKKnın sözde "Karayazı sorumlusu" tutuklandı
ERZURUM

İran sınırında yakalanan PKK'nın sözde "Karayazı sorumlusu" tutuklandı

Ermenistan yakınındaki Türkiye-İran sınırında, Jandarma ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortaklaşa düzenlediği operasyonda yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde "Karayazı kırsalı sorumlusu" İslam Biliz, cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi AA
İran sınırında yakalanan PKKnın sözde Karayazı sorumlusu tutuklandı
"Şiyar Erzurum" kod adlı terörist İslam Biliz

Ermenistan yakınındaki Türkiye-İran sınırında düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alınan PKK'lı Biliz'in Erzurum İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Tutuklandı

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Erzurum Adliyesi'ne getirilen Biliz, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta yakalanmıştı

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ve 2015 yılında terör örgütü PKK\KCK'ya katıldığı belirlenen terörist, 18 Haziran'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Biliz'in Erzurum'un Karayazı ilçesi kırsalının yanı sıra İran'da da faaliyet gösterdiği ve terör örgütünün sözde "Karayazı kırsalı sorumlusu" olduğu bildirilmişti.

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