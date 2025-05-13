İran'dan PKK'nın silah bırakma kararına destek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yayınladığı yazılı açıklama da PKK'nın aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu kararın Türkiye ve bölge genelinde istikrar ve huzura katkı sağlamasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. PKK'nın silah bırakma kararını "bölgesel istikrar ve huzur için önemli bir gelişme" olarak değerlendiren Bekayi, kararın "güvenliğin güçlendirilmesi yönünde atılmış önemli bir adım" olduğunu kaydetti.