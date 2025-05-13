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İran'dan PKK'nın silah bırakma kararına destek

İran'dan PKK'nın silah bırakma kararına destek

15:4113/05/2025, Salı
IHA
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İran, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararına ilişkin destek mesajı yayınladı.
İran, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararına ilişkin destek mesajı yayınladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu kararın Türkiye ve bölge genelinde istikrar ve huzura katkı sağlamasını umut ediyoruz" ifadesini kullandı.

İran, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararına ilişkin destek mesajı yayınladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yayınladığı yazılı açıklama da PKK'nın aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu kararın Türkiye ve bölge genelinde istikrar ve huzura katkı sağlamasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. PKK'nın silah bırakma kararını "bölgesel istikrar ve huzur için önemli bir gelişme" olarak değerlendiren Bekayi, kararın "güvenliğin güçlendirilmesi yönünde atılmış önemli bir adım" olduğunu kaydetti.


PKK'dan fesih ve silah bırakma kararı

Terör örgütü PKK, İmralı Cezaevi'nde bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın fesih ve silah bırakma çağrısının ardından düzenlediği olağanüstü kongrede kendini feshetme ve silah bırakma kararı aldığını duyurmuştu.


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