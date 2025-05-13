Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
PKK kendini feshetti: BM'den dikkat çeken ilk açıklama

PKK kendini feshetti: BM'den dikkat çeken ilk açıklama

10:5813/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber
BM'den ilk açıklama geldi.
BM'den ilk açıklama geldi.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı, dünya kamuoyunda yankı uyandırdı. Karara ilişkin ilk tepkilerden biri Birleşmiş Milletler'den geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, açıklanan kararı “memnuniyetle” karşıladığını belirtti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında Guterres’in mesajını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, “Genel Sekreter, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşılıyor” denildi.
Ancak Guterres’in asıl vurgusu, kararın sadece açıklanması değil, uygulanması yönündeydi. Sözcü Dujarric,
“Bu karar hayata geçerse, uzun süredir süren bir çatışmanın çözümünde kayda değer bir aşamaya gelinmiş olacak”
ifadelerine yer verdi.

Asıl mesele uygulama

BM’nin açıklamasında da dikkat çekilen en önemli nokta, kararın sahada uygulanması. Daha önce birçok defa çözüm süreci, silah bırakma gibi başlıklarla dünya gündemine gelen örgütün, bu kez gerçekten dağılma iradesi gösterip göstermeyeceği soru işareti olarak duruyor.





#BM
#PKK
#Fesih
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde