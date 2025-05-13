PKK kendini feshetti: BM'den dikkat çeken ilk açıklama

Ancak Guterres’in asıl vurgusu, kararın sadece açıklanması değil, uygulanması yönündeydi. Sözcü Dujarric,

Ancak Guterres’in asıl vurgusu, kararın sadece açıklanması değil, uygulanması yönündeydi. Sözcü Dujarric,

BM’nin açıklamasında da dikkat çekilen en önemli nokta, kararın sahada uygulanması. Daha önce birçok defa çözüm süreci, silah bırakma gibi başlıklarla dünya gündemine gelen örgütün, bu kez gerçekten dağılma iradesi gösterip göstermeyeceği soru işareti olarak duruyor.