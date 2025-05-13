PKK kendini feshetti: BM'den dikkat çeken ilk açıklama

BM'den ilk açıklama geldi.
Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı, dünya kamuoyunda yankı uyandırdı. Karara ilişkin ilk tepkilerden biri Birleşmiş Milletler'den geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, açıklanan kararı “memnuniyetle” karşıladığını belirtti.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında Guterres’in mesajını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, “Genel Sekreter, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşılıyor” denildi.
Ancak Guterres’in asıl vurgusu, kararın sadece açıklanması değil, uygulanması yönündeydi. Sözcü Dujarric,
“Bu karar hayata geçerse, uzun süredir süren bir çatışmanın çözümünde kayda değer bir aşamaya gelinmiş olacak”
ifadelerine yer verdi.
Asıl mesele uygulama
Asıl mesele uygulama
BM’nin açıklamasında da dikkat çekilen en önemli nokta, kararın sahada uygulanması. Daha önce birçok defa çözüm süreci, silah bırakma gibi başlıklarla dünya gündemine gelen örgütün, bu kez gerçekten dağılma iradesi gösterip göstermeyeceği soru işareti olarak duruyor.
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