Adalet Bakanı Tunç: Terörsüz Türkiye için tarihi adım güçlü liderlik ve milli duruşla mümkün oldu

Terör örgütü PKK’nın 12. Olağanüstü Kongresi'nde silahlı mücadeleyi sonlandırma ve örgütü feshetme kararı almasının ardından, devletin zirvesinden art arda açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da gelişmeye ilişkin önemli mesajlar verdi.

Tunç, yaptığı açıklamada Türkiye’nin artık “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı. Terörün, ülkenin kalkınmasının ve birliğinin önündeki en büyük engel olduğuna işaret eden Tunç, gelinen noktanın şehitlerin canı pahasına yürütülen onurlu mücadelenin bir neticesi olduğunu söyledi.