Adalet Bakanı Tunç: Terörsüz Türkiye için tarihi adım güçlü liderlik ve milli duruşla mümkün oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, PKK’nın silah bırakma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin terör belasından kurtulma yolunda tarihi bir dönemece girdiğini belirtti. Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğine ve Devlet Bahçeli’nin milli duruşuna dikkat çekti.
Terör örgütü PKK’nın 12. Olağanüstü Kongresi'nde silahlı mücadeleyi sonlandırma ve örgütü feshetme kararı almasının ardından, devletin zirvesinden art arda açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da gelişmeye ilişkin önemli mesajlar verdi.
'Milli birlik ve huzurun önü açıldı'
Tunç, yaptığı açıklamada Türkiye’nin artık “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı. Terörün, ülkenin kalkınmasının ve birliğinin önündeki en büyük engel olduğuna işaret eden Tunç, gelinen noktanın şehitlerin canı pahasına yürütülen onurlu mücadelenin bir neticesi olduğunu söyledi.
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı milli duruşu, Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde ülkemizi güvenli ve istikrarlı bir geleceğe taşımaktadır.” diyen Tunç, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.
'Yüksek demokrasinin kapıları aralanıyor'
Açıklamasında hukuk devleti vurgusu da yapan Tunç, Türkiye’nin cumhuriyetin temel değerlerine bağlı kalarak, yüksek standartlı demokrasiye doğru emin adımlarla yürüdüğünü belirtti.
“Ülkemiz, terörün karanlığını geride bırakacak ve kardeşliğin, istikrarın aydınlığına kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir.” ifadelerini kullanan Tunç, birlik ve beraberlik mesajı verdi.