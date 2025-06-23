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İran'ın misillemesi sonrası AJet ve Pegasus bazı ülkelere olan seferlerini iptal etti

İran'ın misillemesi sonrası AJet ve Pegasus bazı ülkelere olan seferlerini iptal etti

22:4823/06/2025, Pazartesi
AA
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AJet ve Pegasus, İran'ın saldırıları nedeniyle bazı seferlerde iptale gitti.
AJet ve Pegasus, İran'ın saldırıları nedeniyle bazı seferlerde iptale gitti.

ABD'nin nükleer tesisleri vurması sonrası İran'ın Katar ve Irak'taki üslerine yönelik misillemesi Türkiye çıkışlı sivil hava trafiğini de etkiledi. AJet ve Pegasus hava yolları Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün yapılması planlanan Dammam, Dubai ve Sharjah uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı.

AJet ve Pegasus hava yolları bazı ülkelere bugün yapılması planlanan seferleri iptal etti.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün yapılması planlanan Dammam, Dubai ve Sharjah uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı.

Pegasus Hava Yolları ise bugün icra edilmesi planlanan Bahreyn, Cidde, Medine, Riyad, Dammam, Doha, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Kuveyt, Maskat ve Karaçi uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.



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