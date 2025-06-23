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THY İran'ın gerçekleştirdiği saldırılardan dolayı 7 seferini iptal etti

THY İran'ın gerçekleştirdiği saldırılardan dolayı 7 seferini iptal etti

21:0623/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
DHA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Hava Yolları (THY), İran'ın Katar ve Irak'taki ABD üslerine gerçekleştirdiği füze saldırılarından dolayı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat'a gerçekleştirilecek seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin bugün yapılması planlanan Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Yolcularımız, 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncellemeleri web sitemizden takip etmenizi rica ederiz" ifadelerini kullandı.


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