THY İran'ın gerçekleştirdiği saldırılardan dolayı 7 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin bugün yapılması planlanan Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Yolcularımız, 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncellemeleri web sitemizden takip etmenizi rica ederiz" ifadelerini kullandı.