İran'ın 'Türk bayrağı' çelişkisi: Farsça Türkiye'yi görmezden gelip İngilizce arayüze Osmanlı bayrağını koydular

Helikopter kazasında kaybolan Cumhurbaşkanını bulamayıp Türkiye'den yardım isteyen İran, Reisi'nin yerini AKINCI İHA'yla değil kendi İHA'larıyla tespit ettiklerini dillendirmeye başladı. İran devlet televizyonu İRİB’deki canlı yayında konuşan bir savunma muhabiri, “Biz onay verince Türkiye AKINCI’yı gönderdi. AKINCI enkazın olduğu yeri doğru tespit edemedi, 10 kilometrelik bir sapma vardı. Devrim Muhafızları Kudüs Gücü insansız hava aracı ekibi doğru yeri tespit etti.” ifadelerini kullandı. Dağlık arazide olumsuz hava şartlarında arama yapabileceği bir teknolojiye sahip olmayan İran, bu konuda Türkiye’den yardım istemiş; AKINCI İHA tarama uçuşuna başladıktan bir süre sonra Reisi’nin yeri tespit edilerek İranlı makamlara bildirilmişti. İran’ın yaşadığı acizlik, ülke içinde tartışmalara neden olmuştu.