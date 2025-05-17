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İşçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 12 yaralı

İşçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 12 yaralı

09:3917/05/2025, Cumartesi
DHA
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde işçi servisi ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçi servis minibüsüyle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Armutlu yolunda meydana geldi. Narlı yönüne giden 16 MCT plakalı işçi servis minibüsü ile 16 BCM 379 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, Gemlik ve Muradiye devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.





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