Erzurum'da jandarma bölgesinde bir ayda 17 trafik kazası

Erzurum'da 2025 yılının Nisan ayı trafik istatistiklerine bakıldığında jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.





Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2025 yılı Mart ayı döneminde 17 yaralamalı kaza, 9 maddi hasarlı kazada 24 yaralı ve ölü kayıtlara geçti.



