İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi Hakk'ın rahmetine kavuştu

İsmailağa Cemaati lideri ve Allah dostlarından Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi 93 yaşında Hakk'a yürüdü.

Bir süre önce yoğun bakıma kaldırılan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu açıkladı. Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah’a vasıl oldular" ifadelerini kullandı.

Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah’a vasıl oldular — Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu (@mfustaosmanoglu) June 22, 2022

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk’a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun.” ifadeleri yer aldı.

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"Şeyhimiz ahirete irtihal etmiştir"

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk’a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun.” ifadeleri yer aldı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

İsmailağa Camii'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre Ustaosmanoğlu'nun cenazesi 24 Haziran Cuma günü Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Sevgili Şeyhimiz #MahmudEfendiHazretleri Hakk'a yürümüş, ahirete irtihal etmiştir. pic.twitter.com/30zs3XzEkU — İsmailağa Camii (@ismailaga_cami) June 23, 2022

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ustaosmanoğlu'nun vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Erdoğan, mesajında "Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

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Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 23, 2022

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi için taziye mesajı

PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

“Allah’tan geldik, yine O’na döneceğiz.” Değerli alim, hoca, fazıl ve veli insan muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu efendiye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla sonsuz rahmetiyle muamele eylesin. Mekanı cennet olsun."

“Allah’tan geldik, yine O’na döneceğiz.”



Değerli alim, hoca, fazıl ve veli insan muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu efendiye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum.



Mevla sonsuz rahmetiyle muamele eylesin.



Mekanı cennet olsun. REKLAM June 23, 2022

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayınladı. Soylu mesajında, "Alimin ölümü, âlemin ölümü gibidir." Yetiştirdiği Kur'an talebeleriyle, örnek yaşayışıyla, İslâm'ın büyük hizmetkârı, Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendiye Allah'tan rahmet; İslam Âlemi, Milletimiz ve İsmailağa Cemaatine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet makamı âlî olsun" dedi.

"Alimin ölümü, âlemin ölümü gibidir"



Yetiştirdiği Kur'an talebeleriyle, örnek yaşayışıyla, İslâm'ın büyük hizmetkârı, Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendiye Allah'tan rahmet; İslam Âlemi, Milletimiz ve İsmailağa Cemaatine başsağlığı diliyorum



Mekanı cennet makamı âlî olsun — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 23, 2022

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:

"Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Anadolu’da binlerce talebe yetiştiren, devletine ve milletine sayısız hizmetleri bulunan #MahmudEfendiHazretleri’ne Cenab-ı Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet makamı âli olsun.."

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Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir.



Anadolu’da binlerce talebe yetiştiren, devletine ve milletine sayısız hizmetleri bulunan #MahmudEfendiHazretleri’ne Cenab-ı Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet makamı âli olsun.. pic.twitter.com/7TFOSA01K2 — Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) June 23, 2022

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu:

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Mahmut Efendi emaneti Rabbine teslim etti."

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn



Mahmut Efendi emaneti Rabbine teslim etti. — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) June 23, 2022

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:

"İslam’ın inanç, ibadet, ahlak ve muamelâta dair emir ve nehiylerinin öğrenilmesi ve yaşanması için ilim ve irfan yolunda bir asra yakın mücadele yürüten, binlerce talebe yetiştiren Mahmud Efendi üstadımızın mekanı cennet, makâmı âlî olsun."

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إنا لله وإنا اليه راجعون



İslam’ın inanç, ibadet, ahlak ve muamelâta dair emir ve nehiylerinin öğrenilmesi ve yaşanması için ilim ve irfan yolunda bir asra yakın mücadele yürüten, binlerce talebe yetiştiren Mahmud Efendi üstadımızın mekanı cennet, makâmı âlî olsun — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) June 23, 2022

Nurettin Yıldız:

Dünya hayatında çektiği çilelerin ahirette onu çok sevdiği ashab-ı kiram ile beraberliğe vesile kılmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Allah Teâlâ bizi de onunla birlikte havz-ı kevser başında buluşanlardan eylesin. Mahmud Efendi çocukluğumdan itibaren ihlası ve takvasına hayran olduğum, çok zor şartlarda taviz vermeden yaşayıp dinine hizmette hiçbir fedakârlıktan geri durmamış bir mümin, bir mücahit, bir mürşitti.

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Dünya hayatında çektiği çilelerin ahirette onu çok sevdiği ashab-ı kiram ile beraberliğe vesile kılmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Allah Teâlâ bizi de onunla birlikte havz-ı kevser başında buluşanlardan eylesin. — Nureddin Yıldız (@nurettinyildiz) June 23, 2022

Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi kimdir?

Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi, 1929 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Gençliğinde etraftaki köylerin hocalarından ders görerek 16 yaşında icazet aldı. İcazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı. Henüz askerlik çağına gelmeyecek kadar genç yaşında, yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi. 16 yaşındayken evlendi.

1952 senesinde şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali Haydar Efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 senesinde İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Mahmut Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü.

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2010 senesinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine İslam'a Üstün Hizmet Ödülü verildi.

Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi'nin eserleri neler?

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yazdığı ve onun hakkında yazılan eserler:

- Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 18. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir)(Açıklamalı Kur'an tefsiri)

- Sohbetler (6 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler)

- Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah'ın eserinin tercüme ve izahı)

- Umre Sohbetleri

- Fatiha Tefsiri

- Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri

- Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı

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- Efendi Babam Buyurdu ki

- Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi

- Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi

- Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri

- İrşadül Müridin

- Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar

- Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011

- Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni

- Tembihat

- Mektubatı Mahmudiyye

GÜNDEM Mahmut Efendi ihvanla buluştu



