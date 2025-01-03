İsrail bölge için tehdit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail’in, Orta Doğu’da güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturduğunu açıkladı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, İsrail’in hukuksuz saldırılarını ve işgallerini sürdürdüğünü belirtti.





SESSİZLİĞİ SONLANDIRIN

Aktürk, sözlerine şöyle devam etti: “İsrail’in bu zamana kadar Gazze’de yaptığı soykırım, Batı Şeria’daki ilhak girişimleri, Suriye ve Yemen’e gerçekleştirdiği saldırılar, İsrailli yetkililerinin Mescid-i Aksa’ya yönelik kışkırtıcı eylemleri karşısında uluslararası toplumun sessizliğini sonlandırmasını bekliyoruz. Temennimiz, yeni yılda uluslararası toplumun Filistin halkının insanca yaşama kavuşması, bölgede barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapmasıdır” ifadelerini kullandı.





YOK EDİCİ TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirlerin alınmakta olduğunu kaydeden Aktürk şunları söyledi: “Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu vesileyle, DEAŞ ve PKK/PYD/YPG/SDG başta olmak üzere hangi isim adı altında olursa olsun, ülkemizin ve Suriye’nin bekasına kasteden terör örgütleri ile mücadele konusunda kararlı olduğumuzu, bugüne kadar terör örgütlerine karşı alınan önleyici ve yok edici tedbirlere devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”





SURİYE İLE GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye’de terör örgütlerine yer olmadığını, bu duruma yeni Suriye yönetimi ile Türkiye’nin müsaade etmeyeceği yönündeki kararlılığın tam ve kesin olduğunu vurguladı. TSK’nın Suriye’ye yeni dönemde ne tür destek sağlayacağına dair sorulara ilişkin kaynaklar şu ifadeleri kullandı: “İki ülke arasında iş birlikleri tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşüyoruz. Görüşmeler sonrasında tespit edilecek ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak yol haritasına göre gerekli destek verilecektir. Savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliği, sadece güvenliğimizin pekiştirilmesi değil, aynı zamanda bölgesel barış ve huzurun tesis edilmesi adına kritik öneme sahiptir. TSK, Suriye halkının yanında durmaya ve bu geçiş sürecinde de kendi görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edecektir.”





Milli Uçak Gemisi’nin ilk sacı kesildi

Tuğamiral Aktürk, savunma sanayii ile envantere giren yeni silah sistemleri hakkında da bilgi verdi. Aktürk “Milli Denizaltımızın (MİLDEN) ilk kaynağı Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ve Milli Uçak Gemisi’nin ilk sac kesimleri ise İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda yapılarak inşalarına başlanmıştır” dedi.





31 GEMİ BİRDEN YAPILIYOR

285 metre uzunluk ve 72 metre genişliğe sahip olacak milli uçak gemisinin tek adalı ve atlama rampalı olması öngörülüyor. Projeye göre gemide, 2 asansör ve 2’si jet blastlı 3 adet atlama noktası ve STOBAR (kısa iniş ve bariyer durdurmalı iniş) bulunacak. Aktürk, donanmamızın yeteneklerini küresel ölçekte genişleterek daha modern, daha etkin ve daha güçlü hale getirilmesi amacıyla aynı anda 31 geminin inşası ülkemizin tersanelerinde başarıyla devam etmekte olduğunu vurguladı.





DENIZ PIYADESI 50 YIL SONRA KKTC’DE

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Amfibi Deniz Piyade Birliği’nin 50 yıl sonra KKTC’de eğitim ve spor faaliyetleri gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Amfibi Deniz Piyade, 50 yıl sonra Kıbrıs Adası’nda. KKTC İskele-Boğaz Bölgesi’nde konuşlanan Amfibi Deniz Piyade Birliği, 26-27 Aralık 2024 tarihlerinde ‘Eğitim ve Spor’ faaliyetleri gerçekleştirdi” ifadeleri kullanıldı.



