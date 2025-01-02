İsrail'den Gazze'ye katliam bombardımanı: 71 Filistinli şehit oldu

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki savunmasız halkı bombalamaya devam ediyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Onlarca kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıların İsrail'in karanlık siciline eklenen korkunç suçlardan olduğu ifade edildi.
Terör devleti İsrail'in son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.
Ekiplerin cansız bedenlere ulaşması engelleniyor
İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası zaten oldukça kısıtlı imkanlara sahip hastanelerin yaralılarla dolduğu ve İsrail ordusunun sivil savunma ekiplerinin cansız bedenlere ulaşmasını engellediği vurgulandı.