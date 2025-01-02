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İsrail'den Gazze'ye katliam bombardımanı: 71 Filistinli şehit oldu

İsrail'den Gazze'ye katliam bombardımanı: 71 Filistinli şehit oldu

21:422/01/2025, Perşembe
AA
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İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 71 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 71 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki savunmasız halkı bombalamaya devam ediyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Onlarca kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıların İsrail'in karanlık siciline eklenen korkunç suçlardan olduğu ifade edildi.

Terör devleti İsrail'in son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin
Medya Ofisi
nden yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail ordusunun hava saldırılarıyla
Gazze Şeridi
'ndeki savunmasız halkı bombalamaya devam ettiği belirtildi.

İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ekiplerin cansız bedenlere ulaşması engelleniyor

Gazze'de sivilleri ve altyapıyı hedef bu hava saldırılarının
İsrail
'in karanlık siciline eklenen korkunç suçlardan olduğu ifade edildi.

İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası zaten oldukça kısıtlı imkanlara sahip hastanelerin yaralılarla dolduğu ve İsrail ordusunun sivil savunma ekiplerinin cansız bedenlere ulaşmasını engellediği vurgulandı.

Hayatını kaybedenleri naaşları hala sokaklarda

Kuzeydeki Gazze kenti başta olmak üzere birçok bölgeye düzenlenen
hava saldırıları
nda hayatını kaybedenlerin naaşlarının hala sokaklarda ve enkaz altında olduğu,
İsrail
'in cenazelerin toplanmasına dahi izin vermeyerek uluslararası hukuka karşı ihlallerini sürdürdüğü ifade edildi.

"Bu savaşı durdurun"

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun 454 gündür
Gazze Şeridi
'ndeki
Filistin halkı
na karşı soykırımı sürdürdüğüne dikkati çekilerek uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkına yönelik bu savaşı durdurması talep edildi.


#Gazze
#İsrail
#Saldırı

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