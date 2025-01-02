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İsrail'den Gazze'de hain suikast: Emniyet Müdürü ve yardımcısı şehit oldu

İsrail'den Gazze'de hain suikast: Emniyet Müdürü ve yardımcısı şehit oldu

13:402/01/2025, Perşembe
AA
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İşgali İsrail, Tümgeneral Mahmud Salah'a suikast düzenledi.
İşgali İsrail, Tümgeneral Mahmud Salah'a suikast düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürü Tümgeneral Mahmud Salah ve yardımcısı Hüsam Şahvan'ın, Han Yunus'ta suikasta uğradığını duyurdu.

Filistin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Emniyet Müdürü Tümgeneral Salah ile yardımcısı Polis Komuta Konseyi Üyesi Tümgeneral Şahvan'ı Han Yunus'ta havadan hedef aldığı aktarıldı. Saldırıda Emniyet Genel Müdürü ve yardımcısının yanı sıra çok sayıda Filistinlinin de hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, suikastın, Salah ve Şahvan'ın Filistin halkına insani ve ulusal görevlerini yerine getirdikleri esnada gerçekleştiği belirtildi.


Gazze Emniyet genel Müdürü Tümgeneral Mahmud Salah şehit oldu.

Uluslararası hukuk hiçe sayılıyor

Açıklamada, Polis teşkilatının, 15 aydır devam eden İsrail saldırılarının gölgesinde Filistinlilere hizmet verme konusunda önemli rol oynadığı belirtilirken İsrail'in tüm uluslararası ve insani yasaları hiçe saydığına dikkat çekildi.



#Gazze
#Filistin
#Suikast
#İsrail

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