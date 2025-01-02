Gazze direnişinin sembolü için küresel kampanya: Ebu Safiyye’yi serbest bırakın

İşkence merkezi Sde Teiman’da tutulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin serbest bırakılması için uluslararası kampanya başlatıldı. Meslektaşları “FreeDrHussamAbuSafiyeh (Ebu Safiyye’yi serbest bırakın)” etiketiyle isimlerini, branşlarını ve görev yerlerini yazıyor. Ebu Safiyye için Change.org’da da imza kampanyası var.
27 Aralık günü işgalci güç İsrail unsurlarının Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne yaptıkları baskında, görev yerini en son terk eden hastane müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'den o günden beri haber alınamıyor. Dr. Ebu Safiyye'nin işgalci güç tarafından Filistinli esirlere uygulanan ağır işkencelerle bilinen Sde Teiman adlı İsrail üssünde olduğu görgü tanıkları tarafından teyit edildi. Ebu Safiyye için ailesi uluslararası topluma İsrail'e baskı uygulaması talebinde bulunurken Filistinli doktorun can emniyetinden endişe ediliyor. Bu çerçevede Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması amacıyla birçok ülkeden meslektaşları küresel bir kampanya başlattı. Birçok branştan tıp çalışanının destek verdiği kampanyaya, sosyal medya kullanıcıları da destek verdi.
Meslektaşlarından yoğun destek
"FreeDrHussamAbuSafiyeh (Doktor Hüsam Ebu Safiyye'yi serbest bırakın)" etiketiyle başta X olmak üzere sosyal mecralarda 2024'ün son günü başlatılan kampanya adeta bir sele dönüştü. Paylaşımlarda fotoğraflarıyla birlikte Dr. Ebu Safiyye'ye destek veren meslektaşları, isimlerini, görev yerlerini ve branşlarını yazarak, serbest bırakılmasını ve soykırımın sona ermesi çağrısında bulundu. Bu kampanyaya paralel, Change.org üzerinden de bir imza kampanyası başlatıldı. İsrail'in soykırımdaki en büyük destekçisi ABD yönetimine çağrıda bulunulan kampanya metninde, “Uluslararası toplum, özellikle de ABD, nüfuzunu ve yetkisini kullanarak İsrail'i, Dr. Ebu Safiyye ile diğer sağlık personelini ve Kemal Advan'da gözaltında tutulan hastaları derhal serbest bırakmaya zorlamalı. Sağlık hizmeti suç değildir. Kasten hastanelere, sağlık personeline ve hastalara saldırmak suçtur" ifadeleri yer alıyor.
İnsanlığa tehdit
- Türkiye’den de Sağlık Bakanlığı, Ebu Safiyye’nin alıkonulmasını kınayan bir açıklama yayınladı. “İnsan sağlığı için fedakârca çalışan bir hekimin, mesleki görevlerini yerine getirme hakkı hiçbir şekilde engellenemez” denilen açıklamada, Ebu Safiyye’nin güvenliği ve hayatının, İsrail makamlarının sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Açıklamada “Sağlık çalışanlarına ve insan yaşamına yönelik bu barbarca ihlaller, uluslararası hukukun ve insanlığın ortak değerlerine açık bir tehdittir” denildi.