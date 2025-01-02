Gazze direnişinin sembolü için küresel kampanya: Ebu Safiyye’yi serbest bırakın

Türkiye’den de Sağlık Bakanlığı, Ebu Safiyye’nin alıkonulmasını kınayan bir açıklama yayınladı. “İnsan sağlığı için fedakârca çalışan bir hekimin, mesleki görevlerini yerine getirme hakkı hiçbir şekilde engellenemez” denilen açıklamada, Ebu Safiyye’nin güvenliği ve hayatının, İsrail makamlarının sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Açıklamada “Sağlık çalışanlarına ve insan yaşamına yönelik bu barbarca ihlaller, uluslararası hukukun ve insanlığın ortak değerlerine açık bir tehdittir” denildi.