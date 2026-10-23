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Ürdün'de bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Ürdün'de bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

23:51, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 00:07, 24/10/2026, Cumartesi
AA
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Ürdün'de bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Ürdün'ün Kerek kentinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların yakınları, Prens Ali Bin Hüseyin Askeri Hastanesi önünde toplandı. Arap ülkeleri, düzenlenen saldırıyı kınarken ülkenin güvenlik ve istikrarını tehlikeye atma girişimlerine karşı olduklarını vurguladı.

Ürdün Emniyet Genel Müdürü Tümgeneral Ubeydullah el-Meayita, İçişleri Bakanı Mazin el-Feraye ile birlikte Kerek kentinde basın açıklaması yaptı.


Meayita, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 yaralının hastanelerde tedavi gördüğünü ifade etti.

Ürdün Emniyet Genel Müdürü Tümgeneral Ubeydullah el-Meayita, İçişleri Bakanı Mazin el-Feraye ile birlikte Kerek kentinde basın açıklaması yaptı.Meayita, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 yaralının hastanelerde tedavi gördüğünü ifade etti.

Ürdün İçişleri Bakanı Feraye de saldırının aşırılık yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirilen terör eylemi olduğunu belirterek saldırıyı kınadı.


"Bu saldırı, Ürdünlü ailelerin yüreğini dağladı" diyen Feraye, güvenlik birimlerinin failleri yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.


Feraye, "Bu korkak terör eylemi, Ürdünlülerin şiddeti ve aşırılığı reddetme, terörün her türüyle mücadele etme kararlılığını daha da artıracaktır." şeklinde konuştu.

Ürdün İçişleri Bakanı Feraye de saldırının aşırılık yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirilen terör eylemi olduğunu belirterek saldırıyı kınadı."Bu saldırı, Ürdünlü ailelerin yüreğini dağladı" diyen Feraye, güvenlik birimlerinin failleri yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.Feraye, "Bu korkak terör eylemi, Ürdünlülerin şiddeti ve aşırılığı reddetme, terörün her türüyle mücadele etme kararlılığını daha da artıracaktır." şeklinde konuştu.

Kral Abdullah'tan açıklama


Ürdün Kralı 2. Abdullah da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kerek’i hedef alan terör eylemine en ağır cezalarla karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.


"İhanet kurşunlarının Ürdünlülerin saflarını böleceğini sananların çabaları, kararlılığımız ve birliğimiz karşısında boşa çıkmıştır." diyen Kral Abdullah, ülkenin kuzeyinden güneyine tüm Ürdünlülerin birlik içinde olduğunu vurguladı.


Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Kral Abdullah, "Ürdünlülerin kanı değerlidir. Bu ülkeye el uzatanlara demir yumrukla karşılık vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kral Abdullah'tan açıklamaÜrdün Kralı 2. Abdullah da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kerek’i hedef alan terör eylemine en ağır cezalarla karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı."İhanet kurşunlarının Ürdünlülerin saflarını böleceğini sananların çabaları, kararlılığımız ve birliğimiz karşısında boşa çıkmıştır." diyen Kral Abdullah, ülkenin kuzeyinden güneyine tüm Ürdünlülerin birlik içinde olduğunu vurguladı.Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Kral Abdullah, "Ürdünlülerin kanı değerlidir. Bu ülkeye el uzatanlara demir yumrukla karşılık vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

Silahlı 3 kişi rastgele ateş açtı


Saldırının ardından yerel medyada yer alan haberlerde, kilise yakınında bir araçtan inen silahlı 3 kişinin, rastgele ateş açtığı aktarıldı.


Olay sırasında kilise içinde ve dışarıda 150'den fazla kişi olduğu da ifade edildi.


Öte yandan saldırı sonrası Başsavcılık tarafından yayın yasağı getirildi.

Silahlı 3 kişi rastgele ateş açtıSaldırının ardından yerel medyada yer alan haberlerde, kilise yakınında bir araçtan inen silahlı 3 kişinin, rastgele ateş açtığı aktarıldı.Olay sırasında kilise içinde ve dışarıda 150'den fazla kişi olduğu da ifade edildi.Öte yandan saldırı sonrası Başsavcılık tarafından yayın yasağı getirildi.

Yaralıların nakledildiği Kerek Hastanesi, yaralılar için acil kan bağışı çağrısında bulundu.


Ürdün televizyonunda yer alan haberde, Kerek kentinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Yaralıların nakledildiği Kerek Hastanesi, yaralılar için acil kan bağışı çağrısında bulundu.Ürdün televizyonunda yer alan haberde, Kerek kentinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Arap ülkeleri, Ürdün'deki kilise saldırısını kınadı ve destek mesajı verdi


Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan açıklamasında, "dini, insani ve birlikte yaşam ilkelerini" hedef alan bu saldırıyı kınadığını belirtti.


Avn, bu saldırının, "terörün dini ve vatanı olmadığını ve bir arada kardeşçe yaşayan topluluklar arasında fitne çıkarma amacı taşıdığını bir kez daha ortaya koyduğunu" kaydetti.


Kral 2. Abdullah, Ürdün halkı ve ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Avn, Lübnan'ın, terörle mücadelede Ürdün'ün yanında olduğunu ve failleri bulup adaleti tesis edeceğine de güvendiğini dile getirdi.

Arap ülkeleri, Ürdün'deki kilise saldırısını kınadı ve destek mesajı verdiLübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan açıklamasında, "dini, insani ve birlikte yaşam ilkelerini" hedef alan bu saldırıyı kınadığını belirtti.Avn, bu saldırının, "terörün dini ve vatanı olmadığını ve bir arada kardeşçe yaşayan topluluklar arasında fitne çıkarma amacı taşıdığını bir kez daha ortaya koyduğunu" kaydetti.Kral 2. Abdullah, Ürdün halkı ve ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Avn, Lübnan'ın, terörle mücadelede Ürdün'ün yanında olduğunu ve failleri bulup adaleti tesis edeceğine de güvendiğini dile getirdi.

- Irak


Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde dayanışma mesajı verdi.


Terörün toplumun farklı kesimleri arasında fitne ve ayrılık çıkarmaya çalıştığını kaydeden Hüseyin, Irak'ın da uzun zamandır terörden muzdarip olduğunu hatırlattı.


- Filistin


Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sivilleri ve ibadethaneleri hedef alan şiddet ve terörün her türlüsüne karşı olduklarını ifade etti.


Şeyh, Kral 2. Abdullah'a, Ürdün halkına ve ölenlerin ailelerine taziyede bulunurken yaralılara da şifa diledi.


- Mısır


Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kerek'te kiliseye yapılan saldırıyı kınadı ve terörle mücadelede Ürdün'ün yanında olduklarını belirtti.


Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib de saldırının, dini öğretiler ve insani değerlere aykırı olduğunu ifade etti.

- IrakIrak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde dayanışma mesajı verdi.Terörün toplumun farklı kesimleri arasında fitne ve ayrılık çıkarmaya çalıştığını kaydeden Hüseyin, Irak'ın da uzun zamandır terörden muzdarip olduğunu hatırlattı.- FilistinFilistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sivilleri ve ibadethaneleri hedef alan şiddet ve terörün her türlüsüne karşı olduklarını ifade etti.Şeyh, Kral 2. Abdullah'a, Ürdün halkına ve ölenlerin ailelerine taziyede bulunurken yaralılara da şifa diledi.- MısırMısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kerek'te kiliseye yapılan saldırıyı kınadı ve terörle mücadelede Ürdün'ün yanında olduklarını belirtti.Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib de saldırının, dini öğretiler ve insani değerlere aykırı olduğunu ifade etti.

- BAE


Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da bu terör eyleminin şiddetle kınandığı, güvenlik ve istikrarı baltalamayı amaçlayan her türlü şiddet ve terörizmin kesin bir dille reddedildiği vurgulandı.


- Suriye


Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenliği, istikrarı ve ulusal dokusunu bozma girişimleriyle mücadelede Ürdün'ün yanında olunacağı belirtildi.


- Katar


Katar Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da saldırı kınanırken sebebi her ne olursa olsun şiddet, terörizm ve suç eylemlerinin kabul edilmediği belirtildi.


Güvenliğini ve istikrarını korumak için alacağı tüm önlemlerde Ürdün'e destek verileceği kaydedildi.

- BAEBirleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da bu terör eyleminin şiddetle kınandığı, güvenlik ve istikrarı baltalamayı amaçlayan her türlü şiddet ve terörizmin kesin bir dille reddedildiği vurgulandı.- SuriyeSuriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenliği, istikrarı ve ulusal dokusunu bozma girişimleriyle mücadelede Ürdün'ün yanında olunacağı belirtildi.- KatarKatar Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da saldırı kınanırken sebebi her ne olursa olsun şiddet, terörizm ve suç eylemlerinin kabul edilmediği belirtildi.Güvenliğini ve istikrarını korumak için alacağı tüm önlemlerde Ürdün'e destek verileceği kaydedildi.

- Bahreyn


Bahreyn Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da saldırı kınandı ve Ürdün'e destek verileceği beyan edildi.


- Kuveyt


Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da Ürdün'deki bir kiliseye yapılan saldırıyı şiddetle kınadı, ibadet yerlerinin hedef alınmasını reddetti ve güvenlik ve istikrarını korumaya yönelik önlemlerinde Ürdün ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.


- Suudi Arabistan


Suudi Arabistan da terör saldırısını kınadı ve Ürdün'ün güvenliğini ve istikrarını hedef alan tüm terör eylemlerini reddettiğini dile getirdi.


Ürdün'ün Kerek kentinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

- BahreynBahreyn Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da saldırı kınandı ve Ürdün'e destek verileceği beyan edildi.- KuveytKuveyt Dışişleri Bakanlığı da Ürdün'deki bir kiliseye yapılan saldırıyı şiddetle kınadı, ibadet yerlerinin hedef alınmasını reddetti ve güvenlik ve istikrarını korumaya yönelik önlemlerinde Ürdün ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.- Suudi ArabistanSuudi Arabistan da terör saldırısını kınadı ve Ürdün'ün güvenliğini ve istikrarını hedef alan tüm terör eylemlerini reddettiğini dile getirdi.Ürdün'ün Kerek kentinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi.
Başlıklar :ÜrdünKiliseKerekSilahlı saldırı
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