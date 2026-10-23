Ürdün'de bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Arap ülkeleri, Ürdün'deki kilise saldırısını kınadı ve destek mesajı verdi





Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan açıklamasında, "dini, insani ve birlikte yaşam ilkelerini" hedef alan bu saldırıyı kınadığını belirtti.





Avn, bu saldırının, "terörün dini ve vatanı olmadığını ve bir arada kardeşçe yaşayan topluluklar arasında fitne çıkarma amacı taşıdığını bir kez daha ortaya koyduğunu" kaydetti.





Kral 2. Abdullah, Ürdün halkı ve ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Avn, Lübnan'ın, terörle mücadelede Ürdün'ün yanında olduğunu ve failleri bulup adaleti tesis edeceğine de güvendiğini dile getirdi.