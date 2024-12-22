İstanbul Barosu'ndan küstah açıklama: Türkiye'yi savaş suçu işlemekle suçladı

Gazeteci kimliğiyle terör örgütü PKK/YPG/PYD adına faaliyet gösteren terörist Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in etkisiz hale getirilmesi, İstanbul Barosu'nu rahatsız etti.
İstanbul Barosu, Suriye'de etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler üzerinden Türkiye'yi savaş suçu işlemekle suçladı. Baro, terör örgütü adına gazetecilik yapan Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in ölümünü 'basın mensuplarının hedef alınması' olarak lanse ederken, Daştan ve Bilgin hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik operasyon kapsamında terör örgütünün medya organlarında faaliyet gösteren
Nazım Daştan ve Cihan Bilgin etkisiz hale getirilmişti.
İstanbul Barosu rahatsız oldu
İstanbul Barosu rahatsız oldu
İstanbul Barosu, teröristlerin ölümü sonrası bir açıklama yayınladı. Açıklamada etkisiz hale getirilen Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'den
'gazeteci'
diye bahsedilirken Türkiye'nin
Uluslararası İnsancıl Hukuku
ve
Cenevre Sözleşmesi
'ni ihlal ettiği öne sürüldü. Roma Statüsü 8/2/b/ii. maddesine atıfta bulunan Baro,
Türkiye'nin savaş suçu işlediğini
ileri sürdü.
Yakalama kararı bulunuyordu
Yakalama kararı bulunuyordu
Cihan Bilgin hakkında Mardin Sulh Ceza Hakimliğince
"PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmak"
suçundan yakalama kararı bulunuyordu. Nazım Daştan hakkında ise Gaziantep 2. Ağır Ceza Hakimliğince
"PKK/KCK-YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak"
ve
"PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak"
suçlarından 5 farklı yakalama kararı olduğu, ayrıca
"PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma ve yönetme"
ile
"terör örgütüne üye olmak"
suçlarından da 6 adli kaydı bulunduğu öğrenildi.
Son paylaşımı dikkat çekti
Son paylaşımı dikkat çekti
Suriye'de etkisiz hale getirilen terörist Nazım Daştan'ın X sosyal medya platformunda yaptığı son paylaşım, kullanıcılar arasında viral oldu.
#Nazım Daştan
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