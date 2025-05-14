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İstanbul'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

00:1914/05/2025, Çarşamba
IHA
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Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul Başakşehir'de bulvar üzerinde karşı yönden gelerek dönüş yapmaya çalışan otomobil ile seyir halindeki başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında her iki otomobilde bulunan beş kişi yaralandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyir halindeki 34 HAH 027 plakalı otomobil ile karşı yönden gelerek dönüş yapmaya çalışan Sefa A.D. kontrolündeki 34 SFA 23 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.



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