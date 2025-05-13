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Sultanbeyli'de feci kaza: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sultanbeyli'de feci kaza: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

10:3713/05/2025, Salı
IHA
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Ağır yaralanan çocuk, hastanede kurtarılamadı.
Ağır yaralanan çocuk, hastanede kurtarılamadı.

Sultanbeyli'de sokakta oyun oynarken yere düşen 4 yaşındaki çocuğa hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Elif Yörük, koşarken dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada sokaktan geçen hafif ticari araç çocuğu ezdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.




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