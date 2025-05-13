Trafikte tartıştığı TIR şoförüne sandalyeyle saldırdı

Olay, dün Bahçeşehir-Altınşehir yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte seyir halindeki TIR şoförüyle, 34 FMA 876 plakalı araçtakiler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. TIR'ın önünü kesen otomobildekiler aşağı inerek şoförün yanına geldi. Otomobildekilerden biri TIR şoförüne saldırmaya çalıştı. Bir diğer kişi ise TIR'ın yanına gelerek camına vurdu; ardından da şoföre ulaşmak için kapıyı açmaya çalıştı. Saldırgan daha sonra TIR'ın yan aynasını kırıp otomobilden aldığı katlanır sandalyeyle aracın ön camına vurarak şoföre de saldırdı. Eliyle TIR'ın sileceğini de kıran saldırgan ve yanındakiler daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.