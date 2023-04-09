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İstanbul'da inşaat alanında çökme: Beş işçi göçük altında kaldı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir şantiyedeki inşaat alanında beton dökme işlemi sırasında çökme oldu. Çökme sonucu inşaatta çalışan beş işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiği ve işçilerden ikisinin ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

00:51 . 9/04/2023 Pazar
AA
Avcılar'da inşaat alanında çökme oldu, beş işçi göçük altında kaldı.

Avcılar'da inşaat alanında çökme oldu, beş işçi göçük altında kaldı.

İstanbul Avcılar'daki şantiyede inşaat alanına beton dökümü sırasında meydana gelen çökmede göçük altında kalan 5 işçi kurtarıldı.

Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde bulunan şantiyedeki inşaat alanında beton dökme işlemi sırasında çökme oldu. İnşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı.

Durumu fark eden şantiye çalışanları, müdahale ederek göçük altında kalan işçileri kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşçilerden 2'si ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, şantiye alanına güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.

Çökmenin olduğu inşaat alanındaki incelemeler sürüyor.



#Avcılar
#beton dökümü
#inşaat
#göçük
#İstanbul
37 dakika önce
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