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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edildi

10:0117/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
DHA
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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu; Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu; Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri Erkan Kork'un da aralarında olduğu 49 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Erkan Kork ve 28 kişi adliyeye sevk edilirken, 14 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

29 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Kork'un da aralarında olduğu 29 şüpheli sağlık kontrünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 14 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

#İstanbul
#Pozitifbank
#Payfix
#Flash Haber Tv

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